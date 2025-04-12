الأردن يرحب بالمحادثات الاميركية الإيرانية في مسقط

الأردن يرحب بالمحادثات الاميركية الإيرانية في مسقط
خبرني - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستضافة سلطنة عُمان ، اليوم، محادثاتٍ رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم المملكة للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات عبر الحوار، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مُثمّنًا دور سلطنة عُمان في عقد هذه المحادثات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية