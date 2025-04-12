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الأردن يرحب بالمحادثات الاميركية الإيرانية في مسقط

الأردن يرحب بالمحادثات الاميركية الإيرانية في مسقط

2025-04-12 07:20:01
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستضافة سلطنة عُمان ، اليوم، محادثاتٍ رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة دعم المملكة للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات عبر الحوار، وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مُثمّنًا دور سلطنة عُمان في عقد هذه المحادثات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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