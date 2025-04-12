الاردن .. 491 شركة ترفع رأسمالها في الربع الأول

خبرني - كشف مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي عن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 135 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبين العرموطي ، أن عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الربع الأول من العام الحالي، وصل إلى 491 شركة مقابل 209 شركات في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 282 شركة، بحسب الغد.

وأشار إلى أن حجم رؤوس أموال هذه الشركات سجل زيادة بنسبة 403 %، ليصل إلى 281.7 مليون دينار مقارنة مع 56 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

واعتبر العرموطي زيادة أعداد الشركات التي قامت برفع رأسمالها مؤشرا إيجابيا يعكس وجود فرص استثمارية جديدة أمامها في قطاعات واسعة، ما دفع هذه الشركات إلى ضخ أموال جديدة من خلال استقطاب شريك استراتيجي أو من تلقاء نفسها لاستثمار هذه الفرص.

وبين أن الزيادة في عدد الشركات التي رفعت رأسمالها دلالة أيضاً على وجود نشاط اقتصادي بالمملكة، خصوصاً بعد حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط قطاعات عديدة إلى جانب مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة.

وأكد أن الزيادة في رأس المال تعكس ثقة الشركات في المستقبل الاقتصادي للمملكة، وتأكيد قدرتها على التوسع والنمو في ظل بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة.

وأشار العرموطي إلى أن الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة وتجارة التجزئة.

وجدد العرموطي التأكيد أن الدائرة تعمل بشكل متواصل، على تعزيز وتبسيط الإجراءات في سبيل تحسين بيئة العمل بالمملكة وجعلها أكثر تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات القائمة على التوسع، لزيادة نشاط الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.

وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة مع نهاية العام الحالي إلى 6100 شركة، بحجم رؤوس الأموال المسجلة بقيمة 380 مليون دينار.

يشار إلى أن إجمالي العدد التراكمي للشركات المسجلة بالمملكة، وصل إلى قرابة 220 ألف شركة بحجم رأسمال مسجل 32 مليار دينار.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات والإعسار وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة لشركات المساهمة العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات، وفقاً لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين.

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