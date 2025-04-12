سري للغاية.. هل كتب إيلون ماسك رسالة مشفرة خلال اجتماع ترامب؟

MENAFN - Al-Bayan) ">في حدث غير تقليدي، أثار إيلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا، جدلاً واسعاً بعد أن تم تصويره وهو يكتب رسالة غامضة على مفكرته أثناء حضوره اجتماعاً مع أعضاء مجلس وزراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرسالة التي ظهرت بوضوح في الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بدت وكأنها تحمل رسالة مشفرة، مما أثار تساؤلات حول محتواها وسبب كتابتها في ذلك السياق الحساس.

وكانت الرسالة مكتوبة بخط اليد على مفكرة، وُجدت أمام إيلون ماسك خلال اجتماع حكومي متلفز لإدارة ترامب، تُظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي المؤسس المشارك لشركة تيسلا جالسًا حول طاولة مع كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مع كتابة غامضة "سري للغاية" أمامه وأمام الكاميرات.

الرسالة الغامضة تأتي بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في مارس الماضي، والذي ذكر أن ماسك قد يُشارك في تقرير عسكري سري يتضمن خططاً محتملة للولايات المتحدة في حال نشوب حرب مع الصين.

التقرير ذكر أن هذه الخطط العسكرية قد تتضمن 20 إلى 30 شريحة تعرض استراتيجيات مختلفة للحرب مع الصين. وقد أثار هذا التقرير الكثير من التساؤلات حول تعارض مصالح ماسك، خصوصاً بسبب علاقاته التجارية في الصين وعلاقاته مع وزارة الدفاع الأمريكية.

من جهتها، نفت الإدارة الأمريكية تقرير الصحيفة، مؤكدة أن إيلون ماسك لن يكون له أي دور إذا كانت هناك أي تضارب في المصالح بين أعماله التجارية والمصالح الحكومية. ورغم ذلك، كانت الرسالة التي كتبها ماسك على المفكرة بمثابة تحدٍ غير مباشر للتكهنات الإعلامية، إذ ربما كان يشير إلى أحداث أخرى لم تُكشف بعد، وفقا لـ "إكسبريس".

هل كانت هذه الرسالة تعبيراً عن رد فعل ماسك على التقارير الأخيرة؟ أم أن الرسالة كانت مجرد تعليق عابر بشأن مواضيع أخرى تتعلق بالحكومة الفيدرالية؟ هذا ما جعل الرسالة محلاً للتكهنات في ظل الغموض الذي يحيط بمحتوى الرسالة، وخصوصاً أنها كانت أمام الجمهور في اجتماع رسمي ضم أعضاء في الحكومة الأمريكية.

من الممكن أيضاً أن تكون هذه الرسالة مرتبطة بتصريحات أخرى قدمها ماسك خلال الاجتماع، حيث أعلن عن توقعات كبيرة لتوفير مئات المليارات من الدولارات من خلال تقليص "الهدر" و"الفساد" في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك اقتراحات غريبة مثل تقديم إعانات للذين لم يولدوا بعد.

وقال ماسك إن وزارة كفاءة الحكومة توقعت تحقيق وفورات حكومية بقيمة 150 مليار دولار (115.5 مليار جنيه إسترليني) في السنة المالية المقبلة بعد اتخاذ إجراءات صارمة ضد "الهدر" و"الاحتيال".

إن كان ماسك يكتب فقط ملاحظات غير رسمية أو كان يتحدى الإعلام من خلال هذا التصرف، فإن السؤال يبقى قائماً حول ما إذا كانت رسالته الغامضة هي مجرد سطر عابر أو بداية لرسائل أكبر تتعلق بمستقبل علاقات أمريكا مع الصين والمشروعات العسكرية.

وكان البيت الأبيض في وقت سابق أكد أن ماسك سوف يتنحى إذا نشأت أي تضارب في المصالح بسبب مصالحه التجارية ودوره في قيادة الجهود الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي.