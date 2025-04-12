معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب ينطلق الإثنين في مركز دبي التجاري العالمي

MENAFN - Al-Bayan) ">تنطلق بعد غد الإثنين، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات النسخة الـ21 من "معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويستقطب المعرض 781 عارضًا محليًا وعالميًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 16 أبريل الجاري. ويشمل المعرض 12 جناحًا دوليًا يعرض أحدث اتجاهات الصناعة والتطورات التقنية، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتيح للمشاركين فرصة استكشاف حلول تلبي احتياجات السوق المتنامية.

كما يساهم المعرض في تعزيز التواصل بين المصنعين والموردين والمشترين، مع التركيز على دفع النمو والتوسع في القطاع. وتشارك دول عديدة في أجنحة خاصة تشمل البرتغال، الجابون، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، وجمهورية مصر العربية، حيث تقدم عروضًا متميزة تسهم في تسريع النمو في هذه الصناعة الحيوية.

يرافق المعرض الدورة السابعة من "معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة"، الذي يعرض تقنيات الأثاث وإكسسواراته، بما في ذلك أحدث موديلات الأثاث والمفروشات ومواد التنجيد.

وتتضمن فعالياته مؤتمرًا يشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى تكريم الفائزين في "جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب"، التي تهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة تحديات القطاع.

ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للزوار من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً في قاعات زعبيل 4، 5، 6.

تجدر الإشارة، إلى أن شركة "الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض"، ستنظم الدورة الثانية من "المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب" في الرياض، المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى الدورة العاشرة من "معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب" في القاهرة، جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.