انطلاق مسير غابات عمان الثامن
وأكد نائب مدير مدينة عمّان للتنمية المجتمعية، حاتم الهملان، خلال رعايته حفل الانطلاق مندوبًا عن أمين عمّان، أن المسير يُعبّر عن توجه أمانة عمّان نحو مدينة أكثر تواصلاً وقربًا من نبض سكانها.
وقال إن منصة "عمّان تستمع"، التي ستُطلقها أمانة عمّان إلكترونيًا في تموز المقبل، بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستكون خطوة حقيقية نحو ترسيخ مفهوم المدينة الذكية.
من جهتها، قالت مديرة حديقة الملكة رانيا، رشا الشواربة، إن المسير يهدف إلى التعريف بمنصة "عمّان تستمع"، وتعزيز المشاركة المجتمعية بالحفاظ على الثروة الحرجية، ونشر ثقافة رياضة المشي، والتوعية بأهمية زراعة الأشجار.
وأشاد رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية للمسير، محمد خميس، بدور الأمانة المميز في الأنشطة التي تُعنى بالمجتمع، وحرصها على إظهار عمّان بشكلها الجميل بيئيًا وثقافيًا وصحيًا.
بدوره، قال مندوب وزارة البيئة، المهندس عواد أبو حميد، إن حماية البيئة لن تتحقق إلا من خلال التشاركية، والمسؤولية المجتمعية، والمواطنة الفاعلة، مشيرًا إلى أن مسير اليوم يحمل رسالة مهمة في الحفاظ على الغابات والثروة الحرجية.
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