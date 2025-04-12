انطلاق مسير غابات عمان الثامن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم السبت، فعالية مسير غابات عمّان الثامن2025، التي نظمتها حديقة الملكة رانيا العبدالله التابعة لأمانة عمّان، بالتعاون مع وزارة البيئة، تحت شعار: "مسير منصة عمّان تستمع".



وأكد نائب مدير مدينة عمّان للتنمية المجتمعية، حاتم الهملان، خلال رعايته حفل الانطلاق مندوبًا عن أمين عمّان، أن المسير يُعبّر عن توجه أمانة عمّان نحو مدينة أكثر تواصلاً وقربًا من نبض سكانها.

وقال إن منصة "عمّان تستمع"، التي ستُطلقها أمانة عمّان إلكترونيًا في تموز المقبل، بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ستكون خطوة حقيقية نحو ترسيخ مفهوم المدينة الذكية.



من جهتها، قالت مديرة حديقة الملكة رانيا، رشا الشواربة، إن المسير يهدف إلى التعريف بمنصة "عمّان تستمع"، وتعزيز المشاركة المجتمعية بالحفاظ على الثروة الحرجية، ونشر ثقافة رياضة المشي، والتوعية بأهمية زراعة الأشجار.



وأشاد رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية للمسير، محمد خميس، بدور الأمانة المميز في الأنشطة التي تُعنى بالمجتمع، وحرصها على إظهار عمّان بشكلها الجميل بيئيًا وثقافيًا وصحيًا.



بدوره، قال مندوب وزارة البيئة، المهندس عواد أبو حميد، إن حماية البيئة لن تتحقق إلا من خلال التشاركية، والمسؤولية المجتمعية، والمواطنة الفاعلة، مشيرًا إلى أن مسير اليوم يحمل رسالة مهمة في الحفاظ على الغابات والثروة الحرجية.