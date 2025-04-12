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قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية

2025-04-12 10:12:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سبسطية في نابلس شمالي الضفة الغربية.


وذكرت مصادر فلسطينية أن شبانا فلسطينيين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة في البلدة.


وفي وقت سابق من اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غرب جنين وقرية الطيبة شرق رام الله.

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