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القطاع يوجه رسالة مصورة هامة جداً لحكومة الكيان

القطاع يوجه رسالة مصورة هامة جداً لحكومة الكيان

2025-04-12 10:12:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في تطور إعلامي يحمل أبعادًا استراتيجية ورسائل نفسية قوية، بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا جديدًا لأحد أسرى الاحتلال في غزة، بثلاث لغات: العربية، العبرية، والإنجليزية.
المقطع القصير، الذي حمل عنوان "قريبًا"، يأتي في سياق سلسلة من الإصدارات التي تنشرها كتائب القسام بشكل متواصل منذ بدء الحرب، وتُظهر من خلالها معاناة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بهدف الضغط الشعبي والإعلامي على حكومة الاحتلال.


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