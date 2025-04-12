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الجيش اللبناني يسيطر على معظم مواقع حزب الله جنوب الليطاني

الجيش اللبناني يسيطر على معظم مواقع حزب الله جنوب الليطاني

2025-04-12 10:12:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أفاد مصدر مقرّب من حزب الله، اليوم السبت، بأن معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب جنوب نهر الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني، في وقت أُصيب فيه جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بانفجار لغم على الحدود.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحزب سلّم 190 نقطة من مجموع 265 نقطة عسكرية تابعة له محددة في جنوب الليطاني.
وأكد مصدر أمني لبناني، هذا الأسبوع، أن الجيش فكك "معظم" المواقع العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني، بالتعاون مع قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الجيش بات "في الخطوات الأخيرة لإنهاء الوجود الأمني أو السيطرة الأمنية على كل مواقع الحزب الموجودة في جنوب الليطاني".
الجزيرة


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