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فيديو .. نجاة يزيد الراجحي ومرافقه بأعجوبة في رالي باها في الأردن

فيديو .. نجاة يزيد الراجحي ومرافقه بأعجوبة في رالي باها في الأردن

2025-04-12 10:12:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي تعرضه لحادث أثناء مشاركته في رالي باها الأردن الدولي، أدى إلى إصابته بـكسرين، دون أن يشير إلى وجود أي جروح أو إصابات أخرى.
وأوضح الراجحي، عبر فيديو مصور، أنه سيغادر محافظة العقبة عبر طائرة خاصة متجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، لاستكمال العلاج ومتابعة حالته الصحية.
كما أشار إلى أن مرافقه أُصيب بأربع كسور في فقرات الظهر نتيجة الحادث.
ويُعد رالي باها الأردن من أبرز البطولات الإقليمية التي تشهد مشاركة نخبة من المتسابقين في رياضة السيارات، وتقام منافساته في مناطق ذات تضاريس صعبة ومسارات وعرة.


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