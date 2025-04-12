اختتام فعاليات برنامج وزارة الشباب الأول 2025

اختتام فعاليات برنامج وزارة الشباب الأول 2025
عمان 12نيسان (بترا)- اختتمت اليوم السبت، فعاليات برنامج وزارة الشباب الأول الذي نُفذ بالشراكة بين الوزارة وجائزة الحسن للشباب، وذلك في المخيم الدائم لجائزة الحسن بطبربور، بمشاركة 40 طالبًا من إقليمي الشمال والوسط.
وجاء البرنامج الذي استمر 4 أيام في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين لتعزيز أدوار الشباب في بناء المجتمع، وتنمية مهاراتهم القيادية، وتحفيز روح الانضباط والعمل الجماعي والمسؤولية الوطنية لديهم.
وشملت الأنشطة تدريبات عسكرية صباحية، ومحاضرات توعوية حول الجرائم الإلكترونية ومكافحة المخدرات، ودروسًا تطبيقية في الإسعاف الأولي، إلى جانب رحلات استكشافية لقلعة عجلون، وغابات برقش (مسار زوبيا)، ومتحفي الدبابات الملكي والتلفزيون الأردني.
وشارك الطلبة بنشاط بيئي تطوعي داخل الغابة، انسجامًا مع رؤية الجائزة نحو تعزيز السلوك البيئي المستدام لدى الشباب.
واختُتم البرنامج بتوزيع الشهادات على المشاركين.
--(بترا)
ع ح/ن ح/ف ق
12/04/2025 16:50:01
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