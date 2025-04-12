اختتام فعاليات برنامج وزارة الشباب الأول 2025

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عمان 12نيسان (بترا)- اختتمت اليوم السبت، فعاليات برنامج وزارة الشباب الأول الذي نُفذ بالشراكة بين الوزارة وجائزة الحسن للشباب، وذلك في المخيم الدائم لجائزة الحسن بطبربور، بمشاركة 40 طالبًا من إقليمي الشمال والوسط.

وجاء البرنامج الذي استمر 4 أيام في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين لتعزيز أدوار الشباب في بناء المجتمع، وتنمية مهاراتهم القيادية، وتحفيز روح الانضباط والعمل الجماعي والمسؤولية الوطنية لديهم.

وشملت الأنشطة تدريبات عسكرية صباحية، ومحاضرات توعوية حول الجرائم الإلكترونية ومكافحة المخدرات، ودروسًا تطبيقية في الإسعاف الأولي، إلى جانب رحلات استكشافية لقلعة عجلون، وغابات برقش (مسار زوبيا)، ومتحفي الدبابات الملكي والتلفزيون الأردني.

وشارك الطلبة بنشاط بيئي تطوعي داخل الغابة، انسجامًا مع رؤية الجائزة نحو تعزيز السلوك البيئي المستدام لدى الشباب.

واختُتم البرنامج بتوزيع الشهادات على المشاركين.

--(بترا)

ع ح/ن ح/ف ق

12/04/2025 16:50:01





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