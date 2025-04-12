الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا حول مستقبل الإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 12 نيسان (بترا) – يستضيف الأردن، من 28 إلى 30 الشهر الحالي، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأبحاث الإدارة العامة "مينابار".

وقال رئيس ديوان الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المؤتمر، الذي تنظّمه الشبكة بعنوان: "الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحولات، المرونة، وآفاق المستقبل"، يحظى بمشاركة واسعة وحضور نوعي من المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية بالإدارة العامة وأجهزة الخدمة المدنية، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء، ما يعكس مكانته كمنصّة رائدة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأضاف أن المؤتمر يُسلّط الضوء على أبرز تحوّلات الإدارة العامة في المنطقة، ويناقش سُبل تعزيز مرونتها وفاعليتها من خلال تطوير السياسات العامة، وتحسين تقديم الخدمات، وتشجيع الابتكار، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة المبنية على الأدلة.

وبيّن أن جدول أعمال المؤتمر يتضمّن عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الابتكار والتكيّف في السياسات العامة، وتصميم وتقديم الخدمات، والتطوير المؤسسي، وتنمية الموارد البشرية، والقيادة في أوقات الأزمات.

وأوضح النهار أن المؤتمر يتضمّن مناقشة 129 ورقة بحثية تغطّي محاور متنوعة ومقاربات بحثية وتطبيقية، ويُشارك فيه ممثّلون عن 19 دولة، منها 14 عربية، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين والباحثين والممارسين، ما يعزّز من فرص تبادل الخبرات والتجارب، وتوسيع نطاق الحوار الإقليمي والدولي في قضايا الإدارة العامة.

وأشار إلى أن عقد المؤتمر في عمّان يؤكّد مكانة المملكة في قيادة جهود التحديث الإداري في المنطقة، وينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام التي تستند إلى 7 مكوّنات رئيسة، تهدف إلى بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية، وقادرة على التكيّف مع متطلبات التنمية الوطنية وتحديات العصر، إذ يتقاطع المؤتمر مع هذه الرؤية من خلال تناوله لمحاور حيوية تشمل: التحديث المؤسسي، وتنمية الموارد البشرية، والحوكمة الرقمية الشاملة، والقيادة الفاعلة في أوقات الأزمات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

يُشار إلى أن المؤتمر التاسع لـ"مينابار" يُعدّ امتدادًا لسلسلة مؤتمرات بدأت عام 2014 في البحرين، وتنقّلت بين دول عربية وأوروبية، لتعزّز من دور الشبكة في ربط البحث العلمي بالممارسة العملية في مجال الإدارة العامة على مستوى الإقليم.

--(بترا)

هـ ع/ ن ح/ف ق

12/04/2025 16:20:31