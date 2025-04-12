تعرض يزيد الراجحي لحادث يبعده عن رالي الأردن

MENAFN - Al-Bayan) تعرض بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي لحادث في الأردن خلال مشاركته اليوم (السبت) في رالي باها الأردن الدولي.

وقال الراجحي بعد مغادرته الرالي: ((عندي كسر في فقرتين والحمد لله على كل حال. سنقوم بإجراء المزيد من الفحوصات، وسأعود بالطائرة إلى الرياض)).

وكشف الراجحي، عن تفاصيل حالته الصحية وحالة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك، وذلك عقب الحادث الذي تعرَّض له الثنائي خلال المرحلة الأخيرة من الرالي.

قائلاً: ((تيمو لديه 4 كسور في فقرات الظهر، وأنا عندي كسر في فقرتين، والحمد لله على كل حال. سنقوم بإجراء المزيد من الفحوصات، وسأعود بالطائرة إلى الرياض)).

وأعلن فريق يزيد ريسينغ عبر بيان، أن الحالة الصحية للراجحي وملاحه مستقرة، وأنهما خضعا لفحوص طبية احترازية بعد الحادث.

ومن المنتظر أن يخضع الراجحي وغوتشالك لمزيد من المتابعة الطبية خلال الساعات المقبلة؛ للاطمئنان الكامل على سلامتهما.