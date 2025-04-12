ثمنها 725,000 جنيه إسترليني .. ساعة صلاح حديث الجماهير

MENAFN - Al-Bayan) في لحظة خطفت الأضواء داخل أروقة نادي ليفربول، لم يكن توقيع النجم المصري محمد صلاح على عقده الجديد فحسب هو محور الاهتمام، بل امتدت الأنظار لتستقر على معصمه الأيسر، حيث ارتدى ساعة فاخرة نادرة من طراز Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium، تُقدّر قيمتها بحوالي 725,000 جنيه إسترليني (نحو 949,999 دولار أمريكي)، ما يعادل تقريباً 33.6 مليون جنيه مصري.

الساعة الفريدة، التي ظهرت بوضوح في صور توقيع العقد الجديد صباح الجمعة، جاءت بلون أزرق أنيق، وتُعتبر واحدة من أفخم إصدارات الشركة السويسرية "ريتشارد ميل"، والتي تأسست عام 2001 وارتبط اسمها بساعات النخبة الفائقة الندرة والدقة.

تفاصيل الساعة الفاخرة

الطراز الكامل للساعة هو Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium، وهو إصدار استثنائي يعكس روح الابتكار والتصميم الجريء التي تتميز بها العلامة. أبرز مواصفاتها تشمل:

الهيكل : مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، بنسبة 90% تيتانيوم، و6% ألومنيوم، و4% فاناديوم. هذه السبائك تضمن مقاومة عالية للتآكل وخفة في الوزن وصلابة فائقة.

التصميم : يأتي الشكل الخارجي بعلبة "البرميل" الأيقونية لشركة Richard Mille، مع لمسات نهائية ساتانية تعكس توازناً بين الفخامة الكلاسيكية والطابع الرياضي المعاصر.

الإصدار: رغم أن بعض إصدارات هذه الساعة كانت محدودة (30 قطعة فقط بالألوان الأبيض والأزرق)، إلا أن النسخة الرابعة المصنوعة من التيتانيوم ليست إصداراً محدوداً، لكنها تحتفظ بطابع فني راقٍ وإحساس "ريترو" يناسب عشّاق العلامة من المخضرمين، وفقا لـ "ديلي ميل".

ووفقًا لمراجعة نُشرت على موقع متخصص، فإن هذه الساعة تستعيد بعض سمات التصميم الكلاسيكي المبكر لعلامة Richard Mille، وتجمع بين الجماليات الحديثة والوظائف التقنية المعقدة مثل آلية "التوربيون" المعروفة بالدقة العالية في ضبط الوقت.

تزامن مع توقيع تاريخي

ارتدى صلاح الساعة الفاخرة خلال توقيعه على عقد جديد يربطه بنادي ليفربول حتى عام 2027، مقابل راتب أسبوعي ضخم يصل إلى 380,000 جنيه إسترليني، أي ما يتجاوز 19.7 مليون جنيه إسترليني سنويًا. وتمثل هذه الخطوة نهاية ملحمة تعاقدية طويلة شغلت وسائل الإعلام والجماهير على مدار الموسم.

صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، يُعد واحدًا من أعظم لاعبي ليفربول على مر العصور. منذ انضمامه من روما في عام 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني، سجل 243 هدفًا في 394 مباراة، وفاز مع "الريدز" بـ ثمانية ألقاب، ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

ردود الفعل الجماهيرية

أثارت الساعة اهتماماً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين جماهير ليفربول، حيث أبدى البعض دهشته من سعر الساعة المرتفع، بينما رأى آخرون أنها انعكاس لمكانة النجم المصري وتألقه المستمر على أعلى المستويات. وعلّق أحد المشجعين قائلاً: "بمرتب أسبوعي 380 ألف إسترليني، صلاح يستحق أكثر من ذلك بكثير!".

صلاح يعبّر عن سعادته

وعقب الإعلان الرسمي عن الصفقة، قال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:

"أنا سعيد جدًا بالتوقيع. لدينا فريق رائع، وقد قضيت أفضل سنوات مسيرتي هنا. آمل أن أستمر في تقديم الأفضل خلال العامين المقبلين".

وأضاف: "عائلتي تشعر وكأنها في وطنها هنا في ليفربول، ونستمتع بكل لحظة في المدينة والنادي. كل هدف أحرزه في أنفيلد وكل مرة يغني فيها الجمهور باسمي، أشعر بأنها لحظات لا تُنسى".

وختم حديثه برسالة إلى المشجعين:"وقّعت لأنني أؤمن بقدرتنا على حصد المزيد من البطولات. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادكم".