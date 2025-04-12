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في ظل حرب الرسوم.. الهند تقترب من توقيع اتفاقية تبادل تجاري مع الولايات المتحدة

في ظل حرب الرسوم.. الهند تقترب من توقيع اتفاقية تبادل تجاري مع الولايات المتحدة

2025-04-12 10:02:12
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت وكالة رويترز أن الهند والولايات المتحدة اجتمعتا لمناقشة اتفاقية التجارة في ظل حرب الرسوم الجمركية الدائرة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول هندي قوله إن البلدين انتهيا من وضع "الشروط المرجعية" للجزء الأول من اتفاقية التجارة الثنائية. ومن الممكن التوصل إلى اتفاقية "مربحة للجانبين" خلال التسعين يومًا القادمة.

وأضاف المسؤول: "الهند متقدمة جدًا على الدول الأخرى في التفاوض على اتفاقية تجارية".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 أبريل تعليقًا مؤقتًا للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا؛ إلا أن الصين ظلت الاستثناء الذي رفع الرسوم الجمركية عليه إلى 125%.

ومن المرجح أن يزور نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، الهند قريبًا لإجراء المحادثات. يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليًا 191 مليار دولار، وتسعى الهند إلى مضاعفته إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

وصرح وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، قائلاً: "تتعامل الهند بكفاءة عالية مع هذه القضية. وقد اتفق رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس ترامب في فبراير على توقيع اتفاقية تجارية ثنائية لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تسهيل التجارة بين البلدين، مما سيرفع حجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويعزز اقتصاد البلاد... محادثاتنا تسير على ما يرام".

وأضاف غويال: "لا نتفاوض تحت تهديد السلاح أبدًا".

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