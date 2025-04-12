البيت الأبيض: ترمب سيزور السعودية

خبرني - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور السعودية، وربما سيتوجه إلى دول أكثر.

وكان البيت الأبيض قد قال مطلع الشهر الجاري، إن الرئيس الأميركي سيتوجه إلى السعودية في شهر مايو المقبل. كما كان ترامب قد ذكر أنه يعتزم زيارة السعودية، واللقاء بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

إنهاء الصراع في الشرق الأوسط

كذلك أوضح مسؤول في البيت الأبيض في مارس/آذار الماضي، أن المحادثات المتوقع عقدها في الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب بزعيم أجنبي كان مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أميركية بأنها "رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً".

وجرى في الاتصال بحث سبل التعاون بين السعودية وأميركا لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

في المقابل، أكدت السعودية رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، إذ أشار ولي العهد في سياق الاتصال الهاتفي إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي تسعى السعودية إلى الاستفادة من فرصه.