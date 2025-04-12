البيت الأبيض: ترمب سيزور السعودية

البيت الأبيض: ترمب سيزور السعودية
خبرني - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور السعودية، وربما سيتوجه إلى دول أكثر.
وكان البيت الأبيض قد قال مطلع الشهر الجاري، إن الرئيس الأميركي سيتوجه إلى السعودية في شهر مايو المقبل. كما كان ترامب قد ذكر أنه يعتزم زيارة السعودية، واللقاء بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.
إنهاء الصراع في الشرق الأوسط
كذلك أوضح مسؤول في البيت الأبيض في مارس/آذار الماضي، أن المحادثات المتوقع عقدها في الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترامب بزعيم أجنبي كان مع ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أميركية بأنها "رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً".
وجرى في الاتصال بحث سبل التعاون بين السعودية وأميركا لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.
في المقابل، أكدت السعودية رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع أميركا في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، إذ أشار ولي العهد في سياق الاتصال الهاتفي إلى قدرة إدارة ترامب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي تسعى السعودية إلى الاستفادة من فرصه.
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