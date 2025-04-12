21 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
خبرني - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية 21 شهيدا، و 64 جريحا.
وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 50933 شهيدا و 116045 جريحا، مشيرة إلى أن حصيلة العدوان منذ 18 آذار الماضي بلغت 1563 شهيدا، 4004 جرحى.
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