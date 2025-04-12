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21 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

21 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

2025-04-12 10:01:21
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية 21 شهيدا، و 64 جريحا.


وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 50933 شهيدا و 116045 جريحا، مشيرة إلى أن حصيلة العدوان منذ 18 آذار الماضي بلغت 1563 شهيدا، 4004 جرحى.

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