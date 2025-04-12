جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلائها

جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلائها
خبرني - دعت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت سكان مدينة خان يونس ومحيطها في جنوب قطاع غزة إلى إخلائها، استعدادا لتوجيه ضربة ردا على إطلاق صواريخ.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة (إكس) "على جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس (...) الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي" مضيفا "سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية