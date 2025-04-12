  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلائها

جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلائها

2025-04-12 10:01:20
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - دعت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت سكان مدينة خان يونس ومحيطها في جنوب قطاع غزة إلى إخلائها، استعدادا لتوجيه ضربة ردا على إطلاق صواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة (إكس) "على جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس (...) الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي" مضيفا "سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها".

MENAFN12042025000151011027ID1109421867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث