جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلائها

خبرني - دعت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت سكان مدينة خان يونس ومحيطها في جنوب قطاع غزة إلى إخلائها، استعدادا لتوجيه ضربة ردا على إطلاق صواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر منصة (إكس) "على جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق خان يونس (...) الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء المعروفة في المواصي" مضيفا "سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها".