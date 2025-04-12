عراقجي يبدأ محادثات غير مباشرة مع ويتكوف في مسقط

خبرني - مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري في حال فشل التوصل إلى صفقة جديدة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بدء المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مسقط.

"لن تطول"

وأوضح المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أنه لا يتوقع أن تطول المحادثات كثيرا.

كما لفت إلى أن وفد بلاده قدم وجهات نظره لوزير خارجية عمان بدر البوسعيدي لنقلها للجانب الأميركي

أتى ذلك، بعدما أعلن عبر حسابه في "إكس"، اليوم السبت، بدء المحادثات بين الطرفين في عُمان. وأشار إلى أن المحادثات غير المباشرة بين عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، بوساطة بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني، انطلقت في الموقع الذي حدده المضيف العُماني، حيث تم تمركز ممثلي إيران والولايات المتحدة في قاعتين منفصلتين، على أن يتبادل الطرفان وجهات النظر والمواقف عبر وزير الخارجية العُماني.

في حين أوضح مصدر عماني أن تلك المباحثات تهدف لتهدئة التوترات وتبادل السجناء. وأضاف أن الهدف أيضاً التوصل إلى اتفاقات محدودة لتخفيف العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

وتعدّ هذه المحادثات الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في العام 2018 خلال ولايته الأولى.

تخصيب وصل لـ60%

وكان مسؤولون في طهران أكدوا سابقاً أن الهدف الوصول إلى اتفاق عادل وحقيقي ومستدام، ورفع العقوبات ومناقشة مسألة الاتفاق النووي.

فيما تود واشنطن منع طهران من الاقتراب من تطوير قنبلة نووية من خلال إجبارها على إنهاء برنامجها النووي.

وبعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق المبرم في 2015، تراجعت إيران عن التزاماتها تدريجيا. وأعلنت مطلع كانون ديسمبر الماضي أنها بدأت تغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير أن إيران تمتلك 274,8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، معربة عن "قلق عميق".

وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60%، تقترب إيران من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.