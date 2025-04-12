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علي الشواورة يهنئ بخطوبة الاستاذ عدي الحنيطي

علي الشواورة يهنئ بخطوبة الاستاذ عدي الحنيطي

2025-04-12 09:19:01
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بكل معاني التهاني والتبريكات يتقدم الدكتور علي رائد الشواورة بخالص التهاني إلى الصديق و رفيق الدرب الاستاذ عدي هيثم الحنيطي بمناسبة الخطوبة .

ألف ألف مبارك وعقبال الزواج

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