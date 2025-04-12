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ياسين ذيابات.. مبارك الخطوبة

ياسين ذيابات.. مبارك الخطوبة

2025-04-12 09:19:00
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الصديق ياسين ذيابات بمناسبة خطوبته وعقد قرانه على صاحبة الصون والعفاف، متمنين له وللعروس السعادة والخير والبركة.

ألف مبارك ياسين والتمام على خير

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