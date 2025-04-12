زين راعي مهرجان الباها الرياضي في العقبة

خبرني - في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع اللجنة الأولمبية الأردنية -لكونها الراعي الذهبي للجنة- قدّمت شركة زين الأردن رعايتها كشريك استراتيجي لمهرجان الباها الرياضي الذي أقامته اللجنة الأولمبية الأردنية في مدينة العقبة على هامش مُنافسات رالي الباها الدولي.

وتُجسّد رعاية شركة زين للمهرجان الرياضي التزامها الراسخ بدعم قِطاعي الشباب والرياضة من خلال رعاية الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تهم فئة الشباب وتتيح لهم الفرصة لممارسة الرياضة وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم وممارسة مختلف أنواع الرياضة، مما يُسهم في تعزيز حضورهم على ساحة الرياضات الإلكترونية والرياضات البدنية، لا سيما وأن المهرجان يقام على هامش رالي الباها الدولي الذي يحظى بحضور ومشاركة عالمية ويعد أحد أبرز الأحداث الرياضية التي يحتضنها الأردن كل عام، حيث تحرص زين على رعاية هذه الأحداث والتواجد بها لأثرها في إبراز الأردن كوجهة رياضية عالمية مميزة، إضافة إلى عامل الجذب السياحي للمناطق السياحية والطبيعية في المملكة، والتي يساهم هذا الحدث وغيره في ترويجها وتسليط الضوء عليها.

وتضمن المهرجان الرياضي العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي أُقيمت في ساحة الثورة العربية الكُبرى وعلى شاطئ الغندور السياحي، ككرة السلّة 33x وكرة الطائرة الشاطئية وتحديات محاكاة سِباقات السرعة والراليات (WRC)، حيث شهدت المُنافسات حضوراً واسعاً وسط أجواء حماسية مُمتعة.

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