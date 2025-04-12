شدوا اطناب البيت

كان العرب " البدو" قديمًا عندما تشتد الريح والعاصفة يقومون بشد أطناب البيت أي شد حبال بيت الشعر خوفاً من هدمه ووقوعه بفعل الرياح وربما يحتاج الأمر أيضا إلى وضع أكياس من التراب لتمتين الحبال التي بدورها تثبت البيت بشكل أقوى ..

المتبصر اليوم لحال وطننا الحبيب وما يحيط به من تحديات وأطماع وتعديات فإن أحوج ما نكون إليه هو التراص والتكاتف بوحدتنا الوطنية الحقيقية ، لأن أعظم أسباب حفظ الاوطان حفظها بالرجال المخلصين الأوفياء ، وجودهم حفظ لكرامتها وصون عزتها والذود عن حياضها فهم الحصن الحصين والسياج المتين الذي يحول بين هذا الوطن وأعدائه المتربصين . الأوطان لا تحفظ بأولاك الثرثارون والمتشدقون .

واقع الأمر محنة وفتنة والفتن منذ خلق ابن آدم وليست بالأمر الجديد كما قال تعالى في كتابه :" أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ" .

والفتن بطبعها تلقي الشبهات في قلب ابن آدم ، الحليم فيها يصبح حيران ، علينا جميعاً التعقل والتركيز والحكمة والتثبت من القول وفي النقل وترك الامور المتشابهة لأنها توقعنا في مزيد من الفتن .

اذا ما تعمقنا أكثر في واقعنا بشكل صريح نجد أننا نتعامل بشكل يتسم بالعاطفة قبل الوعي وبهذا نكون سلاحاً في جسد الوطن وليس بغيره ، وإذا ما تعمقنا أكثر أيضاً نجد أننا بحالة أشبه بخلل في فقه الأولويات بين الأعمال ، حالة تغيب فيها تراتيب الحلول وهذه حالة تشكل خطراً كبيراً اذا لم نتنبه لها وربما نصل بها إلى نتائج يصعب الرجوع الى ما قبلها .

مما يؤكد الشعور بالحالة السابقة أن البعض منا يتعاطف مع القضايا المجاورة بشكل أكبر من معطيات الحدث وما تؤول إليه الأمور في الداخل بشكل يؤكد بأننا لا نعي معطياتنا الذي بدوره يغيب عنا الحلول الناجعة ، وهذا مرفوض كما تحدثنا وحسب فقه الأولويات في التعامل .

لذلك وتحت أي ظرف لا يمكن التسليم بتقديم الاردن طبق للحلول المجاورة متناسين أن ثبات الأردن ثبات لكل قطر عربي وبالأخص فلسطين الحبيبة .

بغير ذلك نكون قد نسعى لمفهوم سبق رفضناه ونرفضه وهو مصطلح "الهوية الجامعة " . واستذكر مقولة لدولة عبدالرؤوف الروابدة في لقاء ما ، قال :

"يخيفني مصطلح الهوية الجامعة ولا يخيفني مصطلح الهوية الجامعة الأردنية ".

علينا لزاماً اطلاق مشروع لتعزيز مفهوم الثقافة والهوية الوطنية الأردنية والمصالح الاردنية الفضلى في مؤسساتنا التربوية والتعليمية حتى يصبح أبنائنا خط دفاع أول في توضيح الحقائق وسرد تاريخ هذه الدولة التي لم تساوم على مصلحة أي قطر عربي لا من بعيد ولا من قريب ، من إستنصر للبلقان لا يخذل فلسطين .

سائنا جميعاً ما تم من تأويلات وتشكيك في الموقف الأردني الثابت بلاءاته الثلاث بعد لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في البيت الأبيض وبرغم كنا جميعاً صف واحد خلف جلالة الملك ولكن ما استوقفني هنا أن الخطاب الشعبي لم يكن حاضراً بحجم الاردن كانت ردوده تتسم بالعاطفة وليس بالحجج والبرهان ولا بالوقائع والأرقام حتى أن الهجمة طالت وقائع عسكرية سابقة وقرارات سياسية سابقة بالرغم مواقفنا فيها مشرفة وليست كما قيل ، لدينا من الشواهد العسكرية والقرارات السياسية ما يجعلنا نرفع رؤوسنا ولا نطأطئ إلا لخالقنا فقط .

أمانة في أعناقنا وحق لوطننا وديننا وحق فلسطين واي عربي في رقابنا أن نثبت وننتصر لأنفسنا أولاً وثم لفلسطين واي قطر عربي يئن من حولنا . رص الصفوف ونبذ خطابات الفرقة وتوحيد الصف خلف جلالة الملك ومواقفه التي لم تتغير ولن تتغير ، قال تعالى :" وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا" .

هي عاصفة .. فلنشد أطناب البيت