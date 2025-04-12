رامانوجان... عبقرية منسية تفضح عيوب التعليم المعاصر

في عصرٍ أصبحت فيه الشهادات مقياسًا للذكاء، والمعدلات عنوانًا للتميز، تعود إلينا قصة سرينيفاسا رامانوجان لتصفعنا بالحقيقة: أن العبقرية لا تُقاس بدرجات الامتحان، ولا تُحتضن دائمًا في قاعات الجامعات، بل قد تولد في الظل، وتنمو في الصمت، وتُزهر رغم التجاهل.

رامانوجان، الشاب الهندي الفقير، الذي لم يكمل دراسته الجامعية بسبب فقره وإهماله للمواد غير الرياضية، ترك للعالم إرثًا مذهلًا من النظريات والمعادلات التي لا تزال تُدرّس في أرقى المؤسسات العلمية. الرجل الذي لم يحصل على شهادة جامعية، تُكرم اليوم اسمه أعرق جامعات العالم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان سيتألق لو وُلد في زماننا؟

لو وُلد رامانوجان اليوم، في ظل أنظمة تعليمية صارمة تعتمد التلقين، وتحاصر الطالب بالاختبارات الموحدة، لتم تصنيفه“طالبًا فاشلًا”، وربما لتم تهميشه بالكامل، لأنه لا يجيد حفظ التواريخ أو كتابة موضوع إنشائي تقليدي. واقعنا التعليمي الحالي يُقصي من لا ينسجم مع القالب، ويقتل الإبداع في مهده، إذ نقيّم الطلاب بناءً على مهاراتهم في اجتياز الامتحان، لا بناءً على قدرتهم على التفكير المختلف.

رامانوجان لم يكن ليلتحق بأي جامعة اليوم بدون شهادات معتمدة، ولم يكن ليُمنح منحة لأنه لا يملك سيرة ذاتية“مقننة”. ومع ذلك، كان يمتلك ما لا يدرّس: الحدس الرياضي، والموهبة الفطرية، والشغف النقي.

إن قصة رامانوجان ليست مجرد حكاية عن عبقري مدهش من الماضي، بل هي مرآة نقدية لما يعانيه التعليم المعاصر من انغلاق. لقد أطلقنا العنان للتقييمات الورقية، ونسينا أن بعض العقول تحتاج فضاءً مختلفًا كي تزدهر.

إن التعليم الحقيقي لا يجب أن يقيّد، بل يكتشف. لا يجب أن يُصنّف الطلاب، بل يُلهمهم. وما لم نتعلم من رامانوجان ونتوقف عن حصر الذكاء في أوراق الامتحانات، فسنستمر في دفن عباقرة المستقبل في فصول لا تراهم.

ربما في قرية نائية، أو حي شعبي مهمّش، هناك“رامانوجان” آخر ينتظر أن يؤمن به أحد. لكن التعليم كما نعرفه اليوم، لن يراه