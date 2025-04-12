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كاتس: جيش الاحتلال سيوسع عمليته العسكرية في القسم الأكبر من غزة

كاتس: جيش الاحتلال سيوسع عمليته العسكرية في القسم الأكبر من غزة

2025-04-12 09:18:57
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، أن الجيش سيوسع هجومه "في القسم الأكبر" من قطاع غزة.

وقال كاتس في بيان خاطب فيه سكان غزة "قريبا، ستتكثف عمليات (جيش الاحتلال) وستتوسع لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة. وعليكم إخلاء مناطق القتال".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى السبت، إلى 50,933 شهيدا و116,045 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.

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