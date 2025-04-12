كاتس: جيش الاحتلال سيوسع عمليته العسكرية في القسم الأكبر من غزة

كاتس: جيش الاحتلال سيوسع عمليته العسكرية في القسم الأكبر من غزة
خبرني - أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، أن الجيش سيوسع هجومه "في القسم الأكبر" من قطاع غزة.
وقال كاتس في بيان خاطب فيه سكان غزة "قريبا، ستتكثف عمليات (جيش الاحتلال) وستتوسع لتشمل مناطق أخرى في القسم الأكبر من غزة. وعليكم إخلاء مناطق القتال".
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى السبت، إلى 50,933 شهيدا و116,045 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية