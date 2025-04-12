كيف تختار مرتبة سرير مناسبة؟ نصائح أساسية لنوم مريح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختيار مرتبة السرير لا يجب أن يكون عشوائيًا أو بناءً على السعر فقط، بل يجب أن يُبنى على عوامل مهمة مثل نوع المرتبة، مستوى الصلابة، وجودة الصنع، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الراحة وصحة الظهر.



وفيما يلي نصائح أساسية لاختيار المرتبة الأنسب، وفقًا لتقرير من موقع Wirecutter التابع لصحيفة نيويورك تايمز:

✅ 1. راحة الانطباع الأول

إذا لم تكن المرتبة مريحة عند التجربة الأولى، فمن غير المرجح أن تصبح كذلك لاحقًا. اختر ما يمنحك شعورًا جيدًا فور الاستلقاء عليه.

✅ 2. فترة تجربة منزلية

احرص على أن تشمل عملية الشراء فترة تجربة مجانية في المنزل، حتى تتمكن من اختبار المرتبة بشكل حقيقي والتأكد من مناسبتها قبل الالتزام بها.

✅ 3. فهم أنواع المراتب

الأنواع الرئيسية:

الإسفنج: راحة عالية وتخفيف الضغط.

الزنبركيات: دعم وارتداد قوي.

اختر حسب تفضيلاتك واحتياجاتك الصحية، وليس بناءً على الإعلانات أو الموضة.

✅ 4. مراعاة الشريك

إذا كنت تشارك السرير مع شريك، ابحثا عن حل وسط أو فكّرا في مرتبة قابلة للتعديل تناسب كلا الطرفين.

✅ 5. جودة الصناعة

تحقق من متانة الغطاء، وخياطة المرتبة، واسأل عن كثافة الإسفنج خاصة في المراتب الإسفنجية أو الهجينة.

✅ 6. سياسة الإرجاع

افهم الشروط جيدًا قبل الشراء. بعض الشركات توفر تجربة 100 يوم، وأحيانًا يُشترط تجربة 30 يومًا قبل الإرجاع.

💤 الخلاصة:

اختيار المرتبة المناسبة استثمار مهم لصحتك وجودة نومك. لا تتسرع، وركّز على الراحة، الجودة، وسياسة الاستبدال لضمان تجربة نوم مثالية.

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