كيف تنظفين الأحذية البيضاء المصنوعة من الأقمشة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لا تزال الأحذية الرياضية البيضاء تتربع على عرش الأناقة العصرية، لما تضيفه من لمسة نظيفة وبسيطة على الإطلالة اليومية. إلا أن المحافظة على لونها الأبيض الناصع يشكل تحديًا أمام الغبار والبقع اليومية التي تتعرض لها خلال الاستخدام.



وفي هذا السياق، أوصى خبراء موقع RealSimple، المتخصص في شؤون المنزل والديكور، بتنظيف الأحذية القماشية البيضاء مرة كل أسبوعين على الأقل. وأشاروا إلى أنه في حال تم ارتداؤها يوميًا، فمن الأفضل تنظيفها مرة أسبوعيًا. كما شددوا على ضرورة تنظيف البقع فور ظهورها، لتفادي ترسخها في نسيج الحذاء.

طرق تنظيف الأحذية القماشية البيضاء في المنزل:

باستخدام بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض:

يُمزج مقدار ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقتين من الخل الأبيض وكوب ماء دافئ. يُطبق الخليط على البقع باستخدام فرشاة أسنان قديمة أو قطعة قماش، ويُترك لمدة 10 دقائق قبل المسح والتجفيف.



باستخدام صابون الأطباق أو مسحوق الغسيل:

تُضاف كمية قليلة من الصابون إلى الماء الدافئ، وتُستخدم فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لفرك الحذاء بلطف، ثم يُشطف ويُجفف في مكان جيد التهوية.

أما بالنسبة للأحذية الجلدية البيضاء:

يُفضل مسحها بقطعة قماش ناعمة لتجفيف أي رطوبة، ثم استخدام ممحاة قلم رصاص لإزالة البقع. وفي حال وجود بقع عنيدة، يمكن استخدام القليل من الخل الأبيض على قطعة قماش، ثم ترك الحذاء ليجف، وإعادة تمشيطه بفرشاة الجلد الخاصة.



ويؤكد الخبراء أن تنظيف الأحذية البيضاء بشكل دوري لا يساعد فقط في الحفاظ على مظهرها النظيف، بل يطيل من عمرها الافتراضي، ويمنحها مظهراً جديداً يدوم لفترة أطول.

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