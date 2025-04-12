كيف تنظفين الأحذية البيضاء المصنوعة من الأقمشة؟

كيف تنظفين الأحذية البيضاء المصنوعة من الأقمشة؟
وفي هذا السياق، أوصى خبراء موقع RealSimple، المتخصص في شؤون المنزل والديكور، بتنظيف الأحذية القماشية البيضاء مرة كل أسبوعين على الأقل. وأشاروا إلى أنه في حال تم ارتداؤها يوميًا، فمن الأفضل تنظيفها مرة أسبوعيًا. كما شددوا على ضرورة تنظيف البقع فور ظهورها، لتفادي ترسخها في نسيج الحذاء.
طرق تنظيف الأحذية القماشية البيضاء في المنزل:
باستخدام بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض:
يُمزج مقدار ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقتين من الخل الأبيض وكوب ماء دافئ. يُطبق الخليط على البقع باستخدام فرشاة أسنان قديمة أو قطعة قماش، ويُترك لمدة 10 دقائق قبل المسح والتجفيف.
باستخدام صابون الأطباق أو مسحوق الغسيل:
تُضاف كمية قليلة من الصابون إلى الماء الدافئ، وتُستخدم فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لفرك الحذاء بلطف، ثم يُشطف ويُجفف في مكان جيد التهوية.
أما بالنسبة للأحذية الجلدية البيضاء:
يُفضل مسحها بقطعة قماش ناعمة لتجفيف أي رطوبة، ثم استخدام ممحاة قلم رصاص لإزالة البقع. وفي حال وجود بقع عنيدة، يمكن استخدام القليل من الخل الأبيض على قطعة قماش، ثم ترك الحذاء ليجف، وإعادة تمشيطه بفرشاة الجلد الخاصة.
ويؤكد الخبراء أن تنظيف الأحذية البيضاء بشكل دوري لا يساعد فقط في الحفاظ على مظهرها النظيف، بل يطيل من عمرها الافتراضي، ويمنحها مظهراً جديداً يدوم لفترة أطول.
فوشيا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية