لماذا تصدر روائح كريهة من الميكرويف؟ أسباب وحلول فعالة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُعد انبعاث رائحة شياط من الميكرويف من العلامات التحذيرية التي لا يجب تجاهلها، إذ قد تكون ناتجة عن تراكم بقايا طعام محترق أو خلل في مكونات الجهاز الداخلية، ما قد يعرض المستخدمين لمشكلات صحية أو أعطال كهربائية.



ويشير خبراء موقع "صلحها بنفسك" إلى أن تجاهل هذه الرائحة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، مؤكدين أن التعامل الفوري معها يُسهم في الحفاظ على سلامة الميكرويف وضمان أدائه الأمثل.

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الشياط في الميكرويف:

تنظيف شامل للجهاز: باستخدام ماء دافئ وصابون لإزالة الدهون وبقايا الطعام.

تبخير الخل الأبيض: كوب ماء + ملعقة خل، تسخين لمدة 5 دقائق للتخلص من الروائح.

تبخير الليمون: نصف ليمونة في وعاء ماء، تسخين لإزالة الروائح الكريهة.

صودا الخبز: وضعها داخل الميكرويف لامتصاص الروائح بعد الاستخدام.

التهوية الجيدة: ترك باب الميكرويف مفتوحًا لعدة دقائق بعد كل استخدام.

تنظيف الأختام المطاطية: لأنها بيئة مثالية لتراكم البكتيريا والروائح.

فحص الفتحات والمرشحات بانتظام: لتجنب انسدادها وتراكم الأوساخ.

أبرز أسباب ظهور رائحة الشياط في الميكرويف:

بقايا طعام محترقة: تراكم فتات الطعام أو بقع الدهون المحترقة داخل الجهاز.

تسخين أطعمة دهنية: الزيوت المتبخرة قد تشتعل مسببة الرائحة.

استخدام أواني غير مخصصة للميكرويف: مثل المعادن أو البلاستيك غير الحراري.

تشغيل الميكرويف فارغًا: يؤدي إلى سخونة زائدة قد تسبب احتراقًا.

التسخين الزائد للطعام: يؤدي إلى احتراقه وإصدار رائحة شياط مستمرة.

خلل في الأسلاك أو الدوائر الكهربائية: قد يؤدي إلى احتراق داخلي خفيف.

انسداد فتحات التهوية: يمنع تصريف الحرارة ويؤدي إلى تراكم الروائح.

تسرب السوائل: يسبب تماسًا كهربائيًا يؤدي إلى انبعاث روائح احتراق.

تلف في الفيوز أو المحرك: قد ينتج عنه ارتفاع حرارة مفرط واحتراق.

مواد غير مناسبة للتسخين: مثل الورق أو البلاستيك الرقيق.

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