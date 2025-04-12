نقابة الجيولوجيين تؤجل اجتماع الهيئة العامة إلى 25 نيسان لعدم اكتمال النصاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الجيولوجيين الأردنيين عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة السنوي، الذي كان من المقرر عقده يوم الجمعة الموافق 11 نيسان 2025، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاده، وفقاً لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي.



وبناءً عليه، تقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة الموافق 25 نيسان 2025، حيث سيُعقد بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة، لمناقشة جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات النقابة.



ويُذكر أن تسعة مترشحين، منهم اثنان لمركز النقيب وسبعة لعضوية مجلس النقابة، قد انطبقت عليهم شروط الترشح لخوض انتخابات النقابة.