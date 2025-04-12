نقابة الجيولوجيين تؤجل اجتماع الهيئة العامة إلى 25 نيسان لعدم اكتمال النصاب

نقابة الجيولوجيين تؤجل اجتماع الهيئة العامة إلى 25 نيسان لعدم اكتمال النصاب
وبناءً عليه، تقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة الموافق 25 نيسان 2025، حيث سيُعقد بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة، لمناقشة جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات النقابة.
ويُذكر أن تسعة مترشحين، منهم اثنان لمركز النقيب وسبعة لعضوية مجلس النقابة، قد انطبقت عليهم شروط الترشح لخوض انتخابات النقابة.
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