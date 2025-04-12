تحطم مروحية في نيويورك وعلى متنها مسؤول بشركة كبرى (فيديو)

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تحطم مروحية في نيويورك وعلى متنها مسؤول بشركة كبرى (فيديو)
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي 6 أشخاص في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن، يوم الخميس.
وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 15:17 مساء.
وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 15:17 مساء.
ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.
وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.
لبنان 24
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