تحطم مروحية في نيويورك وعلى متنها مسؤول بشركة كبرى (فيديو)

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 15:17 مساء. ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند. وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.

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