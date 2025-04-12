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تحطم مروحية في نيويورك وعلى متنها مسؤول بشركة كبرى (فيديو)

تحطم مروحية في نيويورك وعلى متنها مسؤول بشركة كبرى (فيديو)

2025-04-12 08:12:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي 6 أشخاص في حادث تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك قبالة مانهاتن، يوم الخميس.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقريرا بشأن سقوط مروحية في النهر حوالي الساعة 15:17 مساء.
ووقع حادث التحطم في النهر قرب شارع هيوستن ونفق هولاند.
وأظهرت مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المروحية وهي مقلوبة والمياه تغمر معظمها.

لبنان 24

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