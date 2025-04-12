البدادوة: قرار حكومي الفترة القادمة لقطاع النقل
جاء ذلك خلال استضافته في حلقة جديدة من برنامج "برلمان وأحزاب" يوم الخميس، الذي يذاع على راديو البلد، للحديث حول آخر المستجدات في قطاع النقل وقطاع تجارة السيارات.
و أضاف البدادوة ان التاكسي الأصفر هوية أردنية ولا يمكن الاستغناء عنه، و في ما يتعلق بتطبيق التاكسي الأصفر "yellow taxi” قال ان التطبيق غير مرخص وغير فعال.
واضاف البدادوة ان تطبيقات النقل الذكية المرخصة تدفع رسوم سنوية ١٠٠ ألف دينار ، وأعتبر تلك الرسوم منخفضة مقارنة بما تحققه تلك الشركات من أرباح.
وفي حديثه عن الضرائب على السيارات الكهربائية، قال ان القرار من الحكومة السابقة جاء بوقت غير مناسب، في ظل الظروفالسياسية و الاقتصادية، ووصف القرار بالكرة الملتهبة التي وضعت أمام الحكومة الحالية، وأضاف ان دخل الدولة الاردنية من جمرك السيارات شهد انخفاض كبير و ملموس بسبب القرار.
و حول قرار الحكومة بإلغاء شطب المركبات القديمة واستبدالها ب الهجينة، قال البدادوة انه مع العودة عن هذا القرار وذلك لتنشيط لتنشيط القطاع.
و فيما يتعلق بالحكومة، وصف النائب أيمن البدادوة حكومة جعفر حسان بالممتازة والمرنة، وأنها تعقد مشاورات واجتماعات مع كافة الكتل البرلمانية الحزبية.البرلمان مجلس النواب العشرين برلمان وأحزاب النائب أيمن البدادوة قطاع النقل السيارات الكهربائية كتاب الشطب
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية