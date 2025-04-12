البدادوة: قرار حكومي الفترة القادمة لقطاع النقل

MENAFN - Amman Net) أكد النائب أيمن البدادوة ان هناك قرار حكومي سيصدر خلال الأسبوع القادم أو مدة لا تتجاوز الشهر فيما يتعلق في قطاع النقل و خاصة تطبيقات النقل الذكية، و حل لمشاكل التطبيقات.جاء ذلك خلال استضافته في حلقة جديدة من برنامج "برلمان وأحزاب" يوم الخميس، الذي يذاع على راديو البلد، للحديث حول آخر المستجدات في قطاع النقل وقطاع تجارة السيارات.

و أضاف البدادوة ان التاكسي الأصفر هوية أردنية ولا يمكن الاستغناء عنه، و في ما يتعلق بتطبيق التاكسي الأصفر "yellow taxi” قال ان التطبيق غير مرخص وغير فعال.

واضاف البدادوة ان تطبيقات النقل الذكية المرخصة تدفع رسوم سنوية ١٠٠ ألف دينار ، وأعتبر تلك الرسوم منخفضة مقارنة بما تحققه تلك الشركات من أرباح.

وفي حديثه عن الضرائب على السيارات الكهربائية، قال ان القرار من الحكومة السابقة جاء بوقت غير مناسب، في ظل الظروفالسياسية و الاقتصادية، ووصف القرار بالكرة الملتهبة التي وضعت أمام الحكومة الحالية، وأضاف ان دخل الدولة الاردنية من جمرك السيارات شهد انخفاض كبير و ملموس بسبب القرار.

و حول قرار الحكومة بإلغاء شطب المركبات القديمة واستبدالها ب الهجينة، قال البدادوة انه مع العودة عن هذا القرار وذلك لتنشيط لتنشيط القطاع.

و فيما يتعلق بالحكومة، وصف النائب أيمن البدادوة حكومة جعفر حسان بالممتازة والمرنة، وأنها تعقد مشاورات واجتماعات مع كافة الكتل البرلمانية الحزبية.

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