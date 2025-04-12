مصطفى يبحث مع وزير خارجية البوسنة والهرسك سبل الاستفادة من الخبرات في إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان

MENAFN - Palestine News Network ) أنطاليا/ PNN- التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم السبت، وزير خارجية البوسنة والهرسك إلمدين كوناكوفيتش، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا للدبلوماسية بنسخته الرابعة.

وبحث مصطفى مع كوناكوفيتش، سبل الاستفادة من خبرات البوسنة والهرسك في الاعمار والتطوير، حيث أطلعه على خطة إعادة إعمار قطاع غزة والتي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعاتها الأخيرة، وسبل حشد الدعم الدولي لها والبدء في الخطوات العملية لتنفيذها فور وقف العدوان.

وأطلع رئيس الوزراء، وزير خارجية البوسنة والهرسك على مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار اعتداءات جيش الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.

وشدد مصطفى على أن الأولوية هي وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام، وتعظيم جهود الإغاثة واستعادة كافة الخدمات الأساسية وصولا لإعادة الإعمار الشامل والإنعاش الاقتصادي.

من جانبه، أبدى وزير خارجية البوسنة والهرسك استعداد بلاده تقديم المساندة والخبرات في جهود الاعمار في قطاع غزة بعد وقف العدوان، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين بحكومة واحدة ونظام واحد.