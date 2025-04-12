مصطفى يبحث مع وزير خارجية البوسنة والهرسك سبل الاستفادة من الخبرات في إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان

مصطفى يبحث مع وزير خارجية البوسنة والهرسك سبل الاستفادة من الخبرات في إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان
وبحث مصطفى مع كوناكوفيتش، سبل الاستفادة من خبرات البوسنة والهرسك في الاعمار والتطوير، حيث أطلعه على خطة إعادة إعمار قطاع غزة والتي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعاتها الأخيرة، وسبل حشد الدعم الدولي لها والبدء في الخطوات العملية لتنفيذها فور وقف العدوان.
وأطلع رئيس الوزراء، وزير خارجية البوسنة والهرسك على مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار اعتداءات جيش الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.
وشدد مصطفى على أن الأولوية هي وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام، وتعظيم جهود الإغاثة واستعادة كافة الخدمات الأساسية وصولا لإعادة الإعمار الشامل والإنعاش الاقتصادي.
من جانبه، أبدى وزير خارجية البوسنة والهرسك استعداد بلاده تقديم المساندة والخبرات في جهود الاعمار في قطاع غزة بعد وقف العدوان، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ولاية دولة فلسطين بحكومة واحدة ونظام واحد.
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