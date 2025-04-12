مسؤولة أممية: 60 ألف طفل بغزة دون الخامسة يعانون من سوء التغذية

مسؤولة أممية: 60 ألف طفل بغزة دون الخامسة يعانون من سوء التغذية
وأضافت كاغ، في حديث للأناضول على هامش مشاركتها في النسخة الرابعة من "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المنعقد جنوبي تركيا، أن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى غزة خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار وصلت إلى مستحقيها دون مشاكل، إلا أن "تدفق المساعدات كان مستمرا ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار، لكن منذ النصف الثاني من شهر مارس/آذار لم يُسمح بدخول المساعدات".
وأشارت كاغ إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون نقصا في المعدات اللازمة لتنفيذ عملياتهم، كما أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات قد نفد، وهو ما أدى إلى تعطل توزيع المساعدات الإنسانية.
وأضافت: "نعلم أن أكثر من 60 ألف طفل في غزة دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، كل رقم في هذه الإحصاءات يمثل إنسانا وحياة، وكفاحا من أجل البقاء".
وشدّدت على أن القانون الدولي يُلزم إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة ضرورة إيصال هذه المساعدات بشكل عاجل، وقالت إن الهجمات الإسرائيلية على غزة لا تطال المدنيين فقط، بل تُعدّ "مرعبة" أيضًا للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وغالبيتهم من المدنيين الفلسطينيين.
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