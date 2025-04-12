بحث آليات دعم البرامج والأنشطة التي تنفذها جمعية أبناء الطفيلة الخيرية للتربية الخاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 12 نيسان (بترا)- بحث مجلس محافظة الطفيلة، خلال لقاء عقد في مقر جمعية أبناء الطفيلة الخيرية للتربية الخاصة، آليات دعم البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية في خدمة المجتمع المحلي ورعاية ذوي الإعاقة.

وأكد كل من نائب رئيس مجلس المحافظة علي المحاسنة، ومساعد رئيس المجلس المهندس أحمد الشرايدة، ورئيس اللجنة الزراعية في المجلس بحي الفريجات، أهمية دعم القطاع الخيري، لا سيما الجمعيات التي ترعى الفئات المعوزة وذوي الإعاقة، مشيرين إلى التزام المجلس بدعم هذه المبادرات واستدامة عملها الإنساني من خلال برامج التدريب والتأهيل.

وقدم أعضاء المجلس هدايا لطلبة الجمعية لإدخال الفرح إلى قلوبهم، مؤكدين ضرورة مساندة الجمعية الوحيدة في الطفيلة المتخصصة برعاية ذوي الإعاقة، لما تقدمه من خدمات نوعية في التأهيل والدمج المجتمعي، عبر مركزها التعليمي والحرفي الذي يدرب المستفيدين على إنتاج مجموعة من الحرف.







من جانبه، عرض رئيس الجمعية عبد الله الحناقطة، لأبرز خدمات الجمعية والتحديات التي تواجهها، وعلى رأسها نقص التمويل الذي يحد من التوسع في البرامج التدريبية والمشروعات، موضحا أن الجمعية، من خلال مركز الأمل، تقدم خدمات العلاج الطبيعي مجانًا بإشراف متخصصين، إلى جانب برامج التأهيل الحركي والعقلي للأطفال من كلا الجنسين.

وأشار الحناقطة إلى أن الجمعية تهتم بجميع أنواع الإعاقات، بما في ذلك التوحد، من خلال برامج صحية وتأهيلية مكنت العديد من المستفيدين من الاعتماد على أنفسهم، منوها بمساهمات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ساعدت الجمعية في تنفيذ خططها.

وأكد أن الجمعية، التي تعمل في مجال تأهيل ذوي الإعاقة منذ سنوات طويلة، تُعد نموذجًا في التربية الخاصة، حيث تضم وحدة متخصصة للتوحد، ومختبرًا للسمع، ومركزًا إنتاجيًا للأشغال اليدوية وصناعة الصابون وزراعة الخضروات.

كما تضم الجمعية غرفًا صفية متخصصة لذوي الإعاقات المتوسطة والخفيفة، وتوفر لهم مواصلات ووجبتين غذائيتين يوميًا.

ويعمل في الجمعية طاقم مكون من 16 موظفة، معظمهن متخصصات في التربية الخاصة، يقدمْن مهارات تعليمية ولغوية وحياتية للمستفيدين.

--(بترا)

س م/ف ق

12/04/2025 14:02:34