  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
21 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

21 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

2025-04-12 08:09:25
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 نيسان (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه وصل مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية 21 شهيدا، و 64 جريحا.
وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023 إلى 50933 شهيدا و 116045 جريحا، مشيرة إلى أن حصيلة العدوان منذ 18 آذار الماضي بلغت 1563 شهيدا، 4004 جرحى.
--(بترا)
أ ش/ ن ح/ف ق
12/04/2025 14:18:03

آخر الأخبار 21 شهيدا في غزة خلال 24 سا بحث آليات دعم البرامج والأنشطة التي تنفذها جمعية أبناء الطفيلة الخيرية للتربية الخا نقابة الجيولوجيين تؤجل اجتماع الهيئة العامة إلى 25 نيسان لعدم اكتمال النص توقيع اتفاقية لإنشاء مركز المنصة التكنولوجي في الجن بلدية غزة: استمرار تعطل خط "ميكروت" يفاقم أزمة المي عن ماذا تبحث؟ خدمات
  • دليل الخدما
  • مركز تدريب بترا
  • روابط مفيدة
خدمات صحفية
  • حدث في مثل هذا ا
  • المقالات المختارة
  • صورة وتعلي
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة

MENAFN12042025000117011021ID1109421610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث