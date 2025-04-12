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انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول البرنامج النووي في مسقط

انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول البرنامج النووي في مسقط

2025-04-12 08:07:22
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن بدء المحادثات غير المباشرة بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف حول البرنامج النووي الإيراني، في العاصمة العمانية (مسقط).
وقبل توجهه إلى مسقط، قال ويتكوف لصحيفة وول ستريت جورنال «نسعى إلى نهج أكثر ودية تجاه إيران». وأضاف أن «التنازلات ربما تكون ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع إيران». وأكد أن «هدفنا الأساسي هو إنهاء برنامج إيران النووي.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تسعى إلى اتفاق «عادل ومشرف» مع الولايات المتحدة.
وقال عراقجي بحسب مقطع ڤيديو نشره التلفزيون الرسمي قبل المحادثات إن «نيتنا هي التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقف متساو، وإذا تبنى الطرف الآخر أيضا الموقف نفسه، فمن المأمول أن تكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يفضي إلى مسار تفاوضي».

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