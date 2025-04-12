انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول البرنامج النووي في مسقط

انطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول البرنامج النووي في مسقط
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن بدء المحادثات غير المباشرة بين وزير خارجيتها عباس عراقجي والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف حول البرنامج النووي الإيراني، في العاصمة العمانية (مسقط).
وقبل توجهه إلى مسقط، قال ويتكوف لصحيفة وول ستريت جورنال «نسعى إلى نهج أكثر ودية تجاه إيران». وأضاف أن «التنازلات ربما تكون ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع إيران». وأكد أن «هدفنا الأساسي هو إنهاء برنامج إيران النووي.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تسعى إلى اتفاق «عادل ومشرف» مع الولايات المتحدة.
وقال عراقجي بحسب مقطع ڤيديو نشره التلفزيون الرسمي قبل المحادثات إن «نيتنا هي التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقف متساو، وإذا تبنى الطرف الآخر أيضا الموقف نفسه، فمن المأمول أن تكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي يفضي إلى مسار تفاوضي».
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