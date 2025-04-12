الأمير علي يلتقي الشيخ سلمان ويشارك باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الأمير علي يلتقي الشيخ سلمان ويشارك باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم
خبرني - التقى الأمير علي بن الحسين، أمس الجمعة، بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قبيل اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد القاري الذي عقد اليوم السبت 12 نيسان.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض آخر المستجدات المتعلقة بكرة القدم الآسيوية، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.
وأشاد سمو الأمير علي بالتقدم النوعي والملموس الذي يشهده الاتحاد القاري تحت قيادة الشيخ سلمان، مؤكداً أن هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على أداء الاتحادات الأعضاء، ويسهم في رفع مستوى اللعبة على امتداد القارة الآسيوية، مثمناً البرامج والمبادرات الريادية التي يطلقها الاتحاد الآسيوي، والهادفة إلى دعم الاتحادات الوطنية، وتوسيع رقعة انتشار اللعبة، والارتقاء بقدرات اللاعبين والمدربين والحكام، إلى جانب تطوير البنية التحتية لكرة القدم في مختلف الدول الأعضاء.
من جانبه، عبّر الشيخ سلمان عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الآسيوي بالاتحاد الأردني، وهنأ سمو الأمير علي على الإنجازات اللافتة التي حققها منتخب النشامى في الآونة الأخيرة، وخاصة تألقه في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، حيث قدّم مستويات متميزة ونجح في التفوق على منتخبات عريقة، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.
كما أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالأداء القوي للمنتخب الأردني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيراً إلى أن احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية واستمراره في المنافسة بقوة يعكس العمل المتقن والطموح الكبير الذي يميز الكرة الأردنية في المرحلة الحالية.
وأكد الشيخ سلمان أن الأردن بات يشكل نموذجاً ملهماً في التطور الكروي، وأن ظهوره كقوة صاعدة ومؤثرة في القارة الآسيوية هو إنجاز يستحق التقدير، مشيداً بالقيادة الحكيمة والمستمرة لسمو الأمير علي، والتي كان لها الأثر الأكبر في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة الكرة الآسيوية.
هذا وقد شهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي اعتماد ميزانية الاتحاد الآسيوي لعامي 2025 و2026، إلى جانب المصادقة على البيانات المالية المدققة لعام 2024 وتقرير المدققين.
واستهل الاتحاد الآسيوي اجتماع الجمعية العمومية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك شعبي مبانينا و تايلاند اللتين تعرضتا لزلزال مدمر .
كما شهد الاجتماع الذي حضره ممثلاً عن الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى جانب سمو الأمير علي، كل من عضو مجلس الإدارة لؤي عميش والأمين العام سمر نصار، استعراضاً لأبرز ملامح التقدم الملحوظ الذي تحقّق منذ انعقاد الجمعية العمومية الماضية، وزيادة حجم الاستثمارات المالية الموجهة لدعم الاتحادات الوطنية والإقليمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية