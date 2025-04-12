الأمير علي يلتقي الشيخ سلمان ويشارك باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

خبرني - التقى الأمير علي بن الحسين، أمس الجمعة، بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قبيل اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد القاري الذي عقد اليوم السبت 12 نيسان.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض آخر المستجدات المتعلقة بكرة القدم الآسيوية، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.

وأشاد سمو الأمير علي بالتقدم النوعي والملموس الذي يشهده الاتحاد القاري تحت قيادة الشيخ سلمان، مؤكداً أن هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على أداء الاتحادات الأعضاء، ويسهم في رفع مستوى اللعبة على امتداد القارة الآسيوية، مثمناً البرامج والمبادرات الريادية التي يطلقها الاتحاد الآسيوي، والهادفة إلى دعم الاتحادات الوطنية، وتوسيع رقعة انتشار اللعبة، والارتقاء بقدرات اللاعبين والمدربين والحكام، إلى جانب تطوير البنية التحتية لكرة القدم في مختلف الدول الأعضاء.

من جانبه، عبّر الشيخ سلمان عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الآسيوي بالاتحاد الأردني، وهنأ سمو الأمير علي على الإنجازات اللافتة التي حققها منتخب النشامى في الآونة الأخيرة، وخاصة تألقه في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، حيث قدّم مستويات متميزة ونجح في التفوق على منتخبات عريقة، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

كما أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالأداء القوي للمنتخب الأردني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيراً إلى أن احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية واستمراره في المنافسة بقوة يعكس العمل المتقن والطموح الكبير الذي يميز الكرة الأردنية في المرحلة الحالية.

وأكد الشيخ سلمان أن الأردن بات يشكل نموذجاً ملهماً في التطور الكروي، وأن ظهوره كقوة صاعدة ومؤثرة في القارة الآسيوية هو إنجاز يستحق التقدير، مشيداً بالقيادة الحكيمة والمستمرة لسمو الأمير علي، والتي كان لها الأثر الأكبر في ترسيخ مكانة الأردن على خارطة الكرة الآسيوية.

هذا وقد شهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي اعتماد ميزانية الاتحاد الآسيوي لعامي 2025 و2026، إلى جانب المصادقة على البيانات المالية المدققة لعام 2024 وتقرير المدققين.

واستهل الاتحاد الآسيوي اجتماع الجمعية العمومية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك شعبي مبانينا و تايلاند اللتين تعرضتا لزلزال مدمر .

كما شهد الاجتماع الذي حضره ممثلاً عن الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى جانب سمو الأمير علي، كل من عضو مجلس الإدارة لؤي عميش والأمين العام سمر نصار، استعراضاً لأبرز ملامح التقدم الملحوظ الذي تحقّق منذ انعقاد الجمعية العمومية الماضية، وزيادة حجم الاستثمارات المالية الموجهة لدعم الاتحادات الوطنية والإقليمية.