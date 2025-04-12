موعد ومكان جنازة زوج عارفة عبدالرسول

خبرني - يشيّع جثمان المخرج المسرحي مصطفى درويش، زوج الفنانة عارفة عبدالرسول، بعد صلاة الظهر من مسجد العمري في الإسكندرية.

وكانت الفنانة عارفة عبدالرسول قد أعلنت عن وفاة زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث كتبت: "ورحل رفيق العمر مصطفى درويش".

وشاركت عارفة عبدالرسول مؤخرًا في مسلسل "عقبال عندكوا"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، بمشاركة إيمى سمير غانم وحسن الرداد.