موعد ومكان جنازة زوج عارفة عبدالرسول
خبرني - يشيّع جثمان المخرج المسرحي مصطفى درويش، زوج الفنانة عارفة عبدالرسول، بعد صلاة الظهر من مسجد العمري في الإسكندرية.
وكانت الفنانة عارفة عبدالرسول قد أعلنت عن وفاة زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث كتبت: "ورحل رفيق العمر مصطفى درويش".
وشاركت عارفة عبدالرسول مؤخرًا في مسلسل "عقبال عندكوا"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، بمشاركة إيمى سمير غانم وحسن الرداد.
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