  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جريمة مروعة تهز العراق.. تعذيب شاب بمواد حارقة قبل تصفيته بالرصاص

جريمة مروعة تهز العراق.. تعذيب شاب بمواد حارقة قبل تصفيته بالرصاص

2025-04-12 07:18:43
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - شهد محافظة صلاح الدين العراقية جريمة قتل بشعة لشاب في العقد الثاني من عمره، بعد اختطافه وتعذيبه.

ووفقاً لمصدر طبي في محافظة صلاح الدين، تم اكتشاف الجثة، اليوم الجمعة، على قارعة الطريق قرب منطقة بنات الحسن شرق سامراء، وكانت تحمل آثار تعذيب واضحة.

وبحسب وسائل إعلام محلية في العراق، فإن الشاب تعرض لتعذيب قاسٍ باستخدام مادة (التيزاب) الحارقة قبل أن يتم تصفيته بطلقات نارية. وعثر عليه معصوب العينين وموثوق اليدين.

وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي في مستشفى سامراء، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها.

ووفقاً للتحريات الأولية للنيابة، تبين أن الشاب اُختطف من قبل مجهولين قبل نحو ثلاثة أيام، ولم يعلم أهله أنه مخطوف، وقاموا بالإبلاغ عن فقدان الاتصال به.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن هوية الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين على جمع الأدلة والمعلومات التي تؤدي إلى القبض على المتورطين، وسط تساؤلات حول دوافع الجريمة وملابساتها.

MENAFN12042025000151011027ID1109421571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث