جريمة مروعة تهز العراق.. تعذيب شاب بمواد حارقة قبل تصفيته بالرصاص

خبرني - شهد محافظة صلاح الدين العراقية جريمة قتل بشعة لشاب في العقد الثاني من عمره، بعد اختطافه وتعذيبه.

ووفقاً لمصدر طبي في محافظة صلاح الدين، تم اكتشاف الجثة، اليوم الجمعة، على قارعة الطريق قرب منطقة بنات الحسن شرق سامراء، وكانت تحمل آثار تعذيب واضحة.

وبحسب وسائل إعلام محلية في العراق، فإن الشاب تعرض لتعذيب قاسٍ باستخدام مادة (التيزاب) الحارقة قبل أن يتم تصفيته بطلقات نارية. وعثر عليه معصوب العينين وموثوق اليدين.

وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي في مستشفى سامراء، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها.

ووفقاً للتحريات الأولية للنيابة، تبين أن الشاب اُختطف من قبل مجهولين قبل نحو ثلاثة أيام، ولم يعلم أهله أنه مخطوف، وقاموا بالإبلاغ عن فقدان الاتصال به.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن هوية الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين على جمع الأدلة والمعلومات التي تؤدي إلى القبض على المتورطين، وسط تساؤلات حول دوافع الجريمة وملابساتها.

