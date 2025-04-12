جريمة مروعة تهز العراق.. تعذيب شاب بمواد حارقة قبل تصفيته بالرصاص
خبرني - شهد محافظة صلاح الدين العراقية جريمة قتل بشعة لشاب في العقد الثاني من عمره، بعد اختطافه وتعذيبه.
ووفقاً لمصدر طبي في محافظة صلاح الدين، تم اكتشاف الجثة، اليوم الجمعة، على قارعة الطريق قرب منطقة بنات الحسن شرق سامراء، وكانت تحمل آثار تعذيب واضحة.
وبحسب وسائل إعلام محلية في العراق، فإن الشاب تعرض لتعذيب قاسٍ باستخدام مادة (التيزاب) الحارقة قبل أن يتم تصفيته بطلقات نارية. وعثر عليه معصوب العينين وموثوق اليدين.
وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي في مستشفى سامراء، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها.
ووفقاً للتحريات الأولية للنيابة، تبين أن الشاب اُختطف من قبل مجهولين قبل نحو ثلاثة أيام، ولم يعلم أهله أنه مخطوف، وقاموا بالإبلاغ عن فقدان الاتصال به.
ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن هوية الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين على جمع الأدلة والمعلومات التي تؤدي إلى القبض على المتورطين، وسط تساؤلات حول دوافع الجريمة وملابساتها.
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