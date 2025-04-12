(شات جي بي تي) يصبح التطبيق الأكثر تحميلًا بالعالم



خبرني - أصبح تطبيق روبوت الدردشة "شات جي بي تي" التطبيق الأكثر تنزيلًا في العالم في مارس، باستثناء الألعاب، متفوقًا على منافسيه المعتادين على المركز الأول، "إنستغرام" و"تيك توك".

وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها التطبيق قوائم التنزيلات الشهرية، ويحقق أكبر عدد من التنزيلات الشهرية على الإطلاق.

ووفقًا لبيانات جديدة، قفزت عمليات تثبيت تطبيق "شات جي بي تي" بنسبة 28% من فبراير إلى مارس لتصل إلى 46 مليون عملية تنزيل جديدة خلال مارس، وفقًا لما نقله تقرير لموقع "TechCrunch" عن بيانات منصة "Appfigures" المتخصصة في بيانات التطبيقات.

وتضع هذه الأرقام تطبيق "شات جي بي تي" في مرتبة متقدمة قليلًا عن "إنستغرام"، الذي تراجع إلى المركز الثاني، وتبعه "تيك توك" في المركز الثالث.

وربما كانت بعض التحديثات الملحوظة في تطبيق "شات جي بي تي" هي السبب وراء زيادة عمليات تثبيته في شهر مارس، بما في أول تحديث رئيسي لقدراته على إنشاء الصور في عام.

وأدت ميزة توليد الصور إلى انتشار واسع النطاق لتطبيق "شات جي بي تي" في أواخر مارس وأوائل أبريل، حيث اكتشف المستخدمون أن روبوت الدردشة يمكنه إنشاء صور وميمات على غرار نمط "استوديو غيبلي"، استوديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير، مما أدى إلى انتشار هذا التوجه على الإنترنت.

وأظهرت بيانات "Appfigures" أن عمليات تثبيت "شات جي بي تي" نمت بنسبة 148% على أساس سنوي عند مقارنة الربع الأول من عام 2021 بالربع الأول من عام 2025.

ومع ذلك، تعتقد "Appfigures" أن الميزات الجديدة لم تكن الدافع الرئيسي وراء نمو هذا الشهر لبروبوت الدردشة الشهير.

وشبّه أرييل ميخائيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ" Appfigures"، الزخم الذي يحوزه "شات جي بي تي" بأنه مثل ما "فعلت غوغل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن الكثيرين لا يفكرون في "الذكاء الاصطناعي" بل في شات جي بي تي".

وأضاف: "لذلك عندما يكون هناك حماس تجاه الذكاء الاصطناعي -حتى لو كان تجاه منافسين مثل غروك ومانوس وديب سيك- فإن كثيرين ممن لا يتابعون هذا المجال يأتون للذكاء الاصطناعي، لكنهم في الواقع يقومون بتنزيل شات جي بي تي".