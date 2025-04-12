(شات جي بي تي) يصبح التطبيق الأكثر تحميلًا بالعالم

(شات جي بي تي) يصبح التطبيق الأكثر تحميلًا بالعالم
خبرني - أصبح تطبيق روبوت الدردشة "شات جي بي تي" التطبيق الأكثر تنزيلًا في العالم في مارس، باستثناء الألعاب، متفوقًا على منافسيه المعتادين على المركز الأول، "إنستغرام" و"تيك توك".
وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها التطبيق قوائم التنزيلات الشهرية، ويحقق أكبر عدد من التنزيلات الشهرية على الإطلاق.
ووفقًا لبيانات جديدة، قفزت عمليات تثبيت تطبيق "شات جي بي تي" بنسبة 28% من فبراير إلى مارس لتصل إلى 46 مليون عملية تنزيل جديدة خلال مارس، وفقًا لما نقله تقرير لموقع "TechCrunch" عن بيانات منصة "Appfigures" المتخصصة في بيانات التطبيقات.
وتضع هذه الأرقام تطبيق "شات جي بي تي" في مرتبة متقدمة قليلًا عن "إنستغرام"، الذي تراجع إلى المركز الثاني، وتبعه "تيك توك" في المركز الثالث.
وربما كانت بعض التحديثات الملحوظة في تطبيق "شات جي بي تي" هي السبب وراء زيادة عمليات تثبيته في شهر مارس، بما في أول تحديث رئيسي لقدراته على إنشاء الصور في عام.
وأدت ميزة توليد الصور إلى انتشار واسع النطاق لتطبيق "شات جي بي تي" في أواخر مارس وأوائل أبريل، حيث اكتشف المستخدمون أن روبوت الدردشة يمكنه إنشاء صور وميمات على غرار نمط "استوديو غيبلي"، استوديو الرسوم المتحركة الياباني الشهير، مما أدى إلى انتشار هذا التوجه على الإنترنت.
وأظهرت بيانات "Appfigures" أن عمليات تثبيت "شات جي بي تي" نمت بنسبة 148% على أساس سنوي عند مقارنة الربع الأول من عام 2021 بالربع الأول من عام 2025.
ومع ذلك، تعتقد "Appfigures" أن الميزات الجديدة لم تكن الدافع الرئيسي وراء نمو هذا الشهر لبروبوت الدردشة الشهير.
وشبّه أرييل ميخائيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ" Appfigures"، الزخم الذي يحوزه "شات جي بي تي" بأنه مثل ما "فعلت غوغل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لدرجة أن الكثيرين لا يفكرون في "الذكاء الاصطناعي" بل في شات جي بي تي".
وأضاف: "لذلك عندما يكون هناك حماس تجاه الذكاء الاصطناعي -حتى لو كان تجاه منافسين مثل غروك ومانوس وديب سيك- فإن كثيرين ممن لا يتابعون هذا المجال يأتون للذكاء الاصطناعي، لكنهم في الواقع يقومون بتنزيل شات جي بي تي".
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