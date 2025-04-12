العين خليل الحاج توفيق يستعرض في باريس تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين فرنسا والأردن

خبرني - انعقدت أعمال المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة العربية الفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة رئيس الغرفة فانسان رينا وبمشاركة نائب الرئيس الأول للغرفة رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول ورئيس غرفة قطر خليفة ال ثاني وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي بالإضافة إلى أعضاء الغرفة من الجانبين العربي والفرنسي. وتم خلال الاجتماعات استعراض واقع عمل الغرفة العربية الفرنسية والدور الذي تلعبه على صعيد تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين فرنسا والعالم العربي. كما جرى التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية المقررة في الفترة القادمة.

وشارك رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، وأمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي في اللقاء الحواري الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس مع رئيس لجنه العلاقات الخارجيه والامن القومي في مجلس النواب الفرنسي، وذلك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال العرب والفرنسيين، إلى جانب حضور بارز لمجلس السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب حضور اعضاء مجلس اداره الغرفه العربيه الفرنسيه.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين فرنسا والعالم العربي وسبل تطويرها إلى شراكة استراتيجية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم في المرحلة الراهنة. كما جرى التطرق الى الأنشطة والفعاليات التي ستقوم الغرفة بتنظيمها خلال العام الحالي، بما يعزز من علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الفرنسية في المجالات التجارية والاستثمارية.

واشاد سعادة العين خليل الحاج توفيق بالعلاقات التجارية المتصاعدة بين الدول العربية وفرنسا، لافتا الى ان غرفة تجارة الأردن تعمل مع الغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، على توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، وبما يقود الى تعزيز الصادرات العربية الى الجمهورية الفرنسية.

ولفت الى ان غرفة التجارة العربية الفرنسية تهدف الى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين صنَاع القرار الاقتصادي والتجاري في فرنسا والبلاد العربية.

وأشار سعادته إلى علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين الأردن وفرنسا، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال الأردنيين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين ما يجعل فرنسا شريكا تجاريا مهما للأردن.

ونوه خليل الحاج توفيق بتوجه العديد من رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين الى السوق الفرنسي لما يتميز به من مناخ استثماري جاذب وفرص مجدية.