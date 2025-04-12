العين خليل الحاج توفيق يستعرض في باريس تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين فرنسا والأردن

العين خليل الحاج توفيق يستعرض في باريس تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين فرنسا والأردن
خبرني - انعقدت أعمال المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة العربية الفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة رئيس الغرفة فانسان رينا وبمشاركة نائب الرئيس الأول للغرفة رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول ورئيس غرفة قطر خليفة ال ثاني وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي بالإضافة إلى أعضاء الغرفة من الجانبين العربي والفرنسي. وتم خلال الاجتماعات استعراض واقع عمل الغرفة العربية الفرنسية والدور الذي تلعبه على صعيد تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين فرنسا والعالم العربي. كما جرى التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية المقررة في الفترة القادمة.
وشارك رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، وأمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي في اللقاء الحواري الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس مع رئيس لجنه العلاقات الخارجيه والامن القومي في مجلس النواب الفرنسي، وذلك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال العرب والفرنسيين، إلى جانب حضور بارز لمجلس السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب حضور اعضاء مجلس اداره الغرفه العربيه الفرنسيه.
وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين فرنسا والعالم العربي وسبل تطويرها إلى شراكة استراتيجية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم في المرحلة الراهنة. كما جرى التطرق الى الأنشطة والفعاليات التي ستقوم الغرفة بتنظيمها خلال العام الحالي، بما يعزز من علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الفرنسية في المجالات التجارية والاستثمارية.
واشاد سعادة العين خليل الحاج توفيق بالعلاقات التجارية المتصاعدة بين الدول العربية وفرنسا، لافتا الى ان غرفة تجارة الأردن تعمل مع الغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، على توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، وبما يقود الى تعزيز الصادرات العربية الى الجمهورية الفرنسية.
ولفت الى ان غرفة التجارة العربية الفرنسية تهدف الى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين صنَاع القرار الاقتصادي والتجاري في فرنسا والبلاد العربية.
وأشار سعادته إلى علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين الأردن وفرنسا، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال الأردنيين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين ما يجعل فرنسا شريكا تجاريا مهما للأردن.
ونوه خليل الحاج توفيق بتوجه العديد من رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين الى السوق الفرنسي لما يتميز به من مناخ استثماري جاذب وفرص مجدية.
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