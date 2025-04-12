الحصبة تنتشر في أمريكا.. أكثر من 700 إصابة في ولايات مختلفة

خبرني - تجاوزت حالات الإصابة بمرض الحصبة في الولايات المتحدة 700 حالة حتى أمس الجمعة.

جاء ذلك في نهاية أسبوع انضمت فيه ولاية إنديانا إلى 5 ولايات أخرى تشهد حالة تفش نشطة، وزادت الحالات في تكساس بمقدار 60 حالة وتم الإعلان عن حالة وفاة ثالثة مرتبطة بالمرض.

وقال وزير الصحة روبرت كينيدي، في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون يوم الخميس إن حالات الحصبة ترتفع على الصعيد الوطني، لكن الفيروس لا يزال ينتشر في الغالب في الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم وإن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعادت نشر فريق في غرب تكساس.

وسجلت الولايات المتحدة بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر من ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال 2024 كُلََّه، وشهدت ولاية تكساس معظم هذه الحالات، حيث سجلت 541 حالة إصابة.

وتشمل حالات الإصابة في تكساس طفلين في سن المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمهما وتوفيا بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة بالقرب من مركز تفشي المرض في منطقة غرب تكساس الريفية، ما دفع كينيدي إلى زيارة المنطقة يوم الأحد، فيما كان الشخص الثالث الذي توفي في نيو مكسيكو بالغا ولم يتلق التطعيم أيضا.

وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض، وهو ما يعرف بوجود 3 حالات أو أكثر، نيو مكسيكو وإنديانا وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.

يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل.

ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.