الحصبة تنتشر في أمريكا.. أكثر من 700 إصابة في ولايات مختلفة

الحصبة تنتشر في أمريكا.. أكثر من 700 إصابة في ولايات مختلفة
خبرني - تجاوزت حالات الإصابة بمرض الحصبة في الولايات المتحدة 700 حالة حتى أمس الجمعة.
جاء ذلك في نهاية أسبوع انضمت فيه ولاية إنديانا إلى 5 ولايات أخرى تشهد حالة تفش نشطة، وزادت الحالات في تكساس بمقدار 60 حالة وتم الإعلان عن حالة وفاة ثالثة مرتبطة بالمرض.
وقال وزير الصحة روبرت كينيدي، في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون يوم الخميس إن حالات الحصبة ترتفع على الصعيد الوطني، لكن الفيروس لا يزال ينتشر في الغالب في الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم وإن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعادت نشر فريق في غرب تكساس.
وسجلت الولايات المتحدة بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر من ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال 2024 كُلََّه، وشهدت ولاية تكساس معظم هذه الحالات، حيث سجلت 541 حالة إصابة.
وتشمل حالات الإصابة في تكساس طفلين في سن المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمهما وتوفيا بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة بالقرب من مركز تفشي المرض في منطقة غرب تكساس الريفية، ما دفع كينيدي إلى زيارة المنطقة يوم الأحد، فيما كان الشخص الثالث الذي توفي في نيو مكسيكو بالغا ولم يتلق التطعيم أيضا.
وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض، وهو ما يعرف بوجود 3 حالات أو أكثر، نيو مكسيكو وإنديانا وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.
يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل.
ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.
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