النفايات.. موت بطيء يتربص بالفلسطينيين في غزة



خبرني - أخذت النفايات الصلبة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تتراكم أكثر فأكثر، محولة الشوارع إلى مشهد مأساوي، مخلفة آثارا مدمرة في صحة وحياة الناس، وشلت البيئة المأهولة في القطاع.

تتواصل مأساة قطاع غزة البيئية، بسبب تبعات عدوان الاحتلال المتواصل الذي دمر البنى التحتية، وعطل الخدمات المحلية، ولا يزال جمع النفايات من الشوارع يمثل مشكلة خطيرة تهدد بانتشار الأمراض، وذلك بسبب منع الاحتلال من الوصول إلى مكبات النفايات الكبيرة شرق القطاع، الأمر الذي أدى إلى تجميعها في مناطق غالبا قريبة من مناطق الخيام والنزوح، لعدم توفر وقود لتشغيل المركبات المخصصة بجمع النفايات والاكتفاء بتجميعها عن طريق عربات تجرها حيوانات، ووضعها في مناطق قريبة.

وقالت الحاجة أم جمال النازحة في مواصي خان يونس "تعبنا وأرهقتنا روائح النفايات والصرف الصحي القريبة منا في منطقة جامعة الأقصى غربا، خاصة أننا أصحاب أمراض مزمنة ونعاني من مشاكل صحية في القلب والتنفس".

وتطرقت إلى أن ما يزيد الطين بلة وهو رمي جيف الحيوانات قرب تلك المكبات لصعوبة نقلها لمدافن بعيدة، الأمر الذي يزيد من الروائح الكريهة وانتشار الأمراض بسبب خروج الديدان منها وانتشار الحشرات في المكان.

بينما يقول رائد أبو شاب إن تراكم النفايات أدى إلى انتشار الحشرات والقوارض التي تتسبب بزيادة مخاطر الأمراض والتهديدات الصحية، لافتا إلى أن القوارض تؤدي إلى تلف وخراب الكثير من المقتنيات خاصة الغذائية الشحيحة أصلا.

وتطلق النفايات بحسب خبراء البيئة والصحة غازات ضارة كالميثان وثاني أكسيد الكربون الذي يلوث الهواء ويسبب روائح كريهة، ويشكل خطرا على صحة الجهاز التنفسي، خاصة عند إشعال النيران في تلك النفايات.

ويردف أبو شاب، "لا يقتصر الأمر على الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، بل إن عبث الأطفال قرب النفايات المتراكمة في الشوارع ولقلة مساحات اللهو واللعب، ينقل أمراضا خطرة إليهم وقد سجلت لدينا في المخيم عدة حالات لمشكلات في التنفس".

بينما يقول رامي شاهين، إن مكب النفايات في منطقة جنوب شرق مدينة أصداء والقريب من بركة تجمع مياه الأمطار في حي الأمل على طريق شارع رقم 5، تمتزج به رائحة النفايات مع رائحة الصرف الصحي الذي يتجمع في البركة مخلفة رائحة قوية وقاتلة، تسبب الإزعاج والأرق في المناطق القريبة مثل أحياء الأمل والياباني والإماراتي والهولندي القريبة، علاوة على تسببها لضيق تنفس لمرضى الربو والأمراض الصدرية، كما أنها تسبب أمراضا جلدية ناتجة عن الحشرات والبعوض.

ويشير إلى أنهم يواجهون مشكلة في العلاج والوصول للمستشفيات لاكتظاظها بالشهداء والمصابين وعدم وجود رعاية أولية على مدار الساعة، لانشغال الطواقم الطبية بالأمور الأصعب لإنقاذ حياة المصابين، وأيضا لقلة المستلزمات الطبية التي تحرم قوات الاحتلال منها منذ بداية الحرب ولا تدخل إلا القليل منها لا يكفي لحجم الطلب عليها.

ويضيف شاهين "كميات النفايات المعدنية المتراكمة في الشوارع وعلى مكبات النفايات المؤقتة زادت بشكل كبير وملحوظ بسبب تناول المعلبات، وإلقاء العلب في القمامة، إضافة إلى أعداد السيارات الكبيرة التي دمرتها آلة الحرب خلال الاجتياحات البرية لمناطق القطاع زاد من أثرها السلبي على الفلسطينيين خاصة الأطفال الذين يلعبون في الشوارع، ويتعرضون للجروح".

فيما يقول الطبيب محمد العماوي، إن المخلفات الطبية زادت من المعاناة خاصة أنها تحتوي على شاش وقطن ملوثين، وحقن وبقايا علب المحاليل والدماء، وبعض ملابس الشهداء الممزوجة بالدماء، إذ تتم عملية تجميع تلك النفايات في زاوية أو أكثر من ساحة المستشفى الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابة البعض بأمراض، ومن الممكن أن تكون معدية عند اقترابهم منها خاصة الأطفال.

وأردف "لقد رأينا العشرات بل المئات من الحالات التي أصيبت بالأمراض، ورأينا كيف تدهورت صحة البعض منهم لدرجة أنهم فقدوا حياتهم لشح الإمكانيات الطبية والأدوية، ولعدم أخذ البعض بسبل الأمان الصحي، لافتقار القطاع لأدنى متطلبات النظافة الشخصية".

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن استمرار تراكم النفايات في الشوارع، خاصة في المكبات المؤقتة التي تنتشر في مكان سوق اليرموك وسوق فراس وسط مدينة غزة، منذ بداية العدوان على القطاع، يشكل تهديدا مباشرا على صحة الفلسطينيين، ويزيد من معاناتهم اليومية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأشارت إلى أن أكثر من 170 ألف طن من النفايات تتراكم في الشوارع، ما يؤدي إلى تلوث بيئي خطير ويعرض الناس لخطر الأمراض والأوبئة، مبينة أن المكبات المؤقتة تشكل كارثة كبيرة، بينما لا تستطيع الجهات المختصة من نقلها للمكب الرئيسي في جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة بسبب منع الاحتلال وعدم توفر الآليات اللازمة للنقل.

وطالبت تلك الجهات المنظمات والمؤسسات الدولية، بالتدخل العاجل والتنسيق مع الجهات المختصة، للسماح بالوصول إلى المكب الرئيسي من أجل تفريغ النفايات بطريقة آمنة في وقت يواجه القطاع أزمة إنسانية متفاقمة، مشيرة إلى انتشار النفايات يتسبب في انتشار الروائح الكريهة ازدياد خطر تلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض المعدية في المناطق التي تعاني من تراكمات ضخمة للنفايات.

وحذر اتحاد بلديات قطاع غزة، من استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع نتيجة "حرب الإبادة"، مؤكدا أن البلديات تواجه عجزا عن الاستجابة الفعالة بسبب نقص المعدات والإمكانات الأساسية في ظل الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والقطاعات الخدمية والبيئية والصحية.

وشدد على أن ذلك يتطلب استجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للبلديات حتى تتمكن من القيام بدورها في خدمة الفلسطينيين والتخفيف من حجم المعاناة المتفاقمة، مطالبا بتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل مع نحو 55 مليون طن من الركام المنتشر في كافة محافظات قطاع غزة.

ويقول مدير التخطيط في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سام روز، "رأينا بركا من الرواسب ذات اللونين الرمادي والبني، ويعيش حولها الناس لأنه ليس لديهم خيار، وقد رأينا أكواما كبيرة من القمامة، حيث تترك هذه الرواسب خارج منازل السكان أو في داخل بعض الأماكن كما يُضطر الناس إلى التحرك، قرب مدافن النفايات المؤقتة التي أُنشِئت".

ويضيف "الناس تعيش حرفيا وسط النفايات، ولقد أثقل النزوح الجماعي كاهل الجميع".

وحسب تقارير فلسطينية فإن النفايات في قطاع غزة، تمثل جبلا مرعبا ينمو يوما بعد يوم، فعلى مساحة لا تتجاوز 378 كيلومترا مربعا، يعيش نحو 2.23 مليون نسمة، وهو ما يجعل القطاع واحدا من أكثر المناطق ازدحاما في العالم، حيث كان ينتج القطاع يوميا قبل الحرب نحو 1770 طنًا من النفايات الصلبة المنزلية، وهذا الإنتاج ليس مجرد أرقام تحصى، بل أيضا هو واقع يتعاظم مع الزمن، وخصوصا في ظل حصار مستمر منذ أكثر من 17 عاما من العزلة والضائقة.

ولفتت التقارير إلى أن ارتفاع كميات النفايات أدى بصورة كبيرة إلى تهديد المناطق بأزمة بيئية وصحية خطرة فعلى سبيل المثال، تفاقمت في خان يونس مأساة النفايات الصلبة في الأشهر الأولى من الحرب، إذ ارتفعت الكميات من 250 طنا يوميا إلى 350 طنا يوميا بسبب حالات نزوح السكان من شمال القطاع، وهذا الارتفاع الهائل والضغط المتزايد للنفايات أثر بصورة كبيرة في أداء الفرق المكلفة بجمعها في الجنوب، مع التهديدات المباشرة من قصف الاحتلال، ونقص الوقود، وتدمير الشوارع الذي أوقف حركة النقل، بالإضافة إلى تعرض مركبات جمع النفايات وحاوياتها للتلف والضرر.

من جانبه، نبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن مسألة إدارة النفايات الصلبة في غزة أصبحت حاجة ملحة، وتتطلب دعما وحلولا فورية، مشيرا إلى أن أزمة النفايات انعكاس للأزمة الإنسانية الأوسع في القطاع قبل الحرب، وكان البرنامج قد وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق شاملة معنية بالإدارة المستدامة للنفايات في غزة، مع التركيز على التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، ولكن منذ اندلاع الحرب، تحولت الأولويات نحو المساعدة الإنسانية العاجلة.

وذكر أن عدد مركبات جمع النفايات الصلبة في غزة قد انخفض من 112 إلى 73 في الفترة بين عامي 2017 و2022، ومعظم هذه المركبات قديمة وعددها غير كاف، حيث تخدم مركبة جمع واحدة 21,000 نسمة وعامل جمع واحد لكل 3,343 نسمة.