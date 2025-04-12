الأردن.. توقيع اتفاقية لإنشاء مركز المنصة التكنولوجي في الجنوب

الأردن.. توقيع اتفاقية لإنشاء مركز المنصة التكنولوجي في الجنوب
خبرني - وقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي، اتفاقية تعاون لإنشاء المركز الرئيسي لـمركز المنصة التكنولوجي في محافظة العقبة، وفروع أخرى في محافظات معان، الكرك، والطفيلة، ضمن مشروع "الشباب، التكنولوجيا والوظائف".
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، سيوفر المركز مساحات عمل مشتركة، وبرامج تدريبية متخصصة، وفرصًا للتشبيك والتعاون تستهدف المستقلين، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة، ومنظمات المجتمع المدني.
كما يركّز على دعم العمل الحر والتحول الرقمي في المحافظات المستهدفة، من خلال إيجاد بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال.
وأكد الوزير سميرات، أن إنشاء هذه المراكز يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الابتكار وإيجاد فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تنمية المهارات الرقمية للشباب والنساء، خاصة في المناطق الأقل حظًا، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الرقمي الوطني.
من جهتها، أكدت البيبي، التزام مؤسسة إنجاز بتقديم برامج تدريبية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم الطاقات الشبابية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات الجنوبية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في ايجاد فرص عمل جديدة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والعمل الحر، إضافة إلى رفع كفاءة الكوادر المحلية في المهارات الرقمية، وتحفيز استثمارات جديدة في قطاع التكنولوجيا وخدمات التعهيد، ما سينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
ويأتي إطلاق "المنصة " تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة التحول الرقمي الوطنية، ليعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد معرفي شامل ومستدام في مختلف مناطق المملكة.
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