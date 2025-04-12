الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من ألف حالة إسعافية خلال 24 ساعة

خبرني - أكدت مديرية الدفاع المدني أن فرقها الإسعافية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1038 حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية، في إطار جهودها لتقديم الخدمات الطارئة بكفاءة عالية.



88 حادث إنقاذ و45 حادث إطفاء

وأوضحت المديرية أنها تدخلت للتعامل مع 88 حادث إنقاذ بزمن استجابة متوسط بلغ 7 دقائق و32 ثانية، إلى جانب 45 حادث إطفاء بزمن استجابة 7 دقائق و34 ثانية، مما يعكس الجاهزية العالية لفرقها.