  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من ألف حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من ألف حالة إسعافية خلال 24 ساعة

2025-04-12 07:18:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكدت مديرية الدفاع المدني أن فرقها الإسعافية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1038 حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية، في إطار جهودها لتقديم الخدمات الطارئة بكفاءة عالية.

88 حادث إنقاذ و45 حادث إطفاء
وأوضحت المديرية أنها تدخلت للتعامل مع 88 حادث إنقاذ بزمن استجابة متوسط بلغ 7 دقائق و32 ثانية، إلى جانب 45 حادث إطفاء بزمن استجابة 7 دقائق و34 ثانية، مما يعكس الجاهزية العالية لفرقها.

MENAFN12042025000151011027ID1109421564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث