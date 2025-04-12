الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من ألف حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع أكثر من ألف حالة إسعافية خلال 24 ساعة
خبرني - أكدت مديرية الدفاع المدني أن فرقها الإسعافية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 1038 حالة إسعافية، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية، في إطار جهودها لتقديم الخدمات الطارئة بكفاءة عالية.
88 حادث إنقاذ و45 حادث إطفاء
وأوضحت المديرية أنها تدخلت للتعامل مع 88 حادث إنقاذ بزمن استجابة متوسط بلغ 7 دقائق و32 ثانية، إلى جانب 45 حادث إطفاء بزمن استجابة 7 دقائق و34 ثانية، مما يعكس الجاهزية العالية لفرقها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية