مصر تعود للمشاركة في مهرجان كان.. ماذا قال حسين فهمي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشاركته في سوق مهرجان كان السينمائي عبر جناح مصري موحد، يجمعه مع مهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور المصري على الساحة العالمية.



يهدف الجناح إلى دعم المواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة للإنتاج المشترك مع صناع السينما الدوليين، من خلال فعاليات تفاعلية وجلسات نقاشية خلال الدورة الـ78 من المهرجان.



وعلّق حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، قائلاً:

"نسعى لتقديم صورة مشرفة للسينما المصرية، وتسليط الضوء على تطورها وأصالتها أمام العالم."

المشاركة تمثل دفعة قوية للسينما المصرية بعد غياب عن واحدة من أهم منصات السينما الدولية.

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