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شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض سعودي فود

شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض سعودي فود

2025-04-12 06:13:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبدأ شركات أردنية متخصصة في مجال التصنيع الغذائي مشاركتها في معرض "سعودي فود للتصنيع"، الذي تنطلق فعالياته يوم غد الأحد في العاصمة السعودية الرياض.


وتنظم جمعية المصدرين الأردنيين المشاركة الأردنية في المعرض للمرة الثانية، والذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويضم أكثر من 550 علامة تجارية عالمية، فيما تشارك فيه أجنحة تمثل العديد من الدول منها فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وتركيا والهند وسويسرا وإسبانيا وباكستان ومصر والصين وإيطاليا.

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