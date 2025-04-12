صور خطيبة حسام حبيب تخطف الأنظار.. وفرق السن مفاجأة!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري حسام حبيب الجدل مجددًا بعد كشفه عن ارتباطه العاطفي بفتاة تُدعى سارة، تعمل كعارضة أزياء ومدونة، وتبلغ من العمر 25 عامًا، ما يعني وجود فارق سن يبلغ 20 عامًا بينهما.



وأكد حبيب في تصريحات صحفية أنه يعيش قصة حب جديدة مع فتاة من خارج الوسط الفني، تطورت من صداقة إلى علاقة جدية ينوي تتويجها بالزواج قريبًا.



الإعلامية الكويتية مي العيدان علّقت على الخبر بسخرية عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت:

"ألف ألف مبروك.. أعرفكم الضحية الجديدة"، في إشارة إلى زواجه السابق من الفنانة شيرين عبد الوهاب.



وقد لوحظ تفاعل حبيب مع منشورات "سارة" على مواقع التواصل، حيث علّق بإيموجي "قلب أحمر"، ما عزز الأحاديث حول قرب إعلان الزواج رسميًا.





















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