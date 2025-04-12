إنشاء مركز تدريب مهني في غرب اربد بـ 10 ملايين دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بلدية غرب اربد جمال بطاينة عن البدء بإجراءات إنشاء مركز تدريب مهني تقني إقليمي في غرب اربد، بتمويل مقدم من الحكومة الكورية بقيمة عشرة ملايين دينار.



وأكد البطاينة خلال لقائه وفدا فنيا من وزارة العمل ومعهد التدريب المهني، اليوم السبت، أن هذا المشروع يشكل محطة مفصلية في مسار التنمية في غرب اربد، كونه يجسد مفهوم التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في العنصر البشري.



وبين أن إنشاء مركز تدريب مهني في منطقة غرب اربد يعتبر خطوة مهمة لتطوير قدرات الشباب ومهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة في ظل حالة ركود تشهدها التخصصات الأكاديمية المختلفة.



وأضاف إن إنشاء المركز جاء بالتعاون المباشر بين بلدية غرب اربد ووزارة العمل، موضحا أن البلدية ستقدم الدعم اللوجستي الضروري لتأسيس المركز وضمان استمراريته، بينما تقدم المؤسسة الخبرة والتخصص في تقديم برامج تدريبية ذات جودة عالية وفقا لاحتياجات سوق العمل في المنطقة.



من جانبه، أكد الوفد الفني أن هذا المشروع سيشكل علامة فارقة في مجال التدريب المهني على مستوى المملكة، خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى مثل هذه المبادرات التنموية المستدامة، مشيرا الى أن المركز سيحتوي على مرافق متطورة ومعدات حديثة وسيقدم البرامج التدريبية التقنية والمهنية المتخصصة التي تلبي حاجات السوق.