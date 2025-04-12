مؤسسات حقوقية دولية : الوقت ينفذ بسرعة أمام النساء والفتيات في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/ PNN/ لم يعد الوضع في غزة يُطاق بالنسبة للنساء والفتيات. فما كان في السابق وقف إطلاق نار هشّ - بصيص أمل خافت للسلام والتعافي - قد اختفى الآن. ومع دخول الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية شهره الثاني،

وقال بيان مشترك صادر عن المديرتين الإقليميتين لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية ان الأزمة تفاقمت وتحولت إلى كارثة. فيما تُكافح النساء والأسر من أجل البقاء على قيد الحياة.

وجاء في البيان انه و منذ استئناف الأعمال العدائية في 18 مارس/آذار، قُتل أكثر من 500 طفل و270 امرأة، في شهادة دامغة على الوحشية العشوائية لهذه الحرب. وأصبح ما يقرب من ثلثي غزة الآن "منطقة محظورة" مُعلنة. كما أبلغت المنظمات التي تقودها النساء هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن "لا مكان آمن في قطاع غزة". ومع النزوح المتكرر للمدنيين، اضطر 400,000 شخص إلى النزوح إلى مناطق مكتظة، دون إمكانية الحصول على الغذاء أو المياه النظيفة أو الرعاية الطبية.

وبحسب البيان تتفشى المجاعة وينتشر المرض بلا رادع. والمخيمات المؤقتة مكتظة وتفتقر إلى شبكات الصرف الصحي وبدون وقود، وتتحمل العائلات ليالي قارسة البرودة دون أي شيء يحميها من البرد. وتواجه النساء الحوامل والأمهات والمواليد الجدد - الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد - مخاطر مميتة.

ومع التدهور السريع للظروف المعيشية، تتزايد احتياجات الحماية بشكل حاد. ومع ذلك، يتم تفكيك أنظمة الدعم الأساسية.

وأغلق ما يقرب من ربع المساحات الآمنة التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي المنقذ للحياة والإحالات. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دُمرت مدرسة دار الأرقم شرق غزة - التي تضم مساحة آمنة ومأوى يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان للعائلات النازحة - في غارة جوية. وتتعرض الفتيات، وخاصة اليتيمات أو المنفصلات عن أسرهن، بشكل متزايد لخطر بالغ.

واكدت مديرتا المنظمتان الدوليتان ان المؤسسات التي تقودها النساء بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، تواصل عملها وسط هذا الدمار. ومع ذلك، تتزايد التحديات التي تواجهها يومًا بعد يوم. في الأشهر الثمانية عشر الماضية، قُتل أو جُرح المئات من عمال الإغاثة. تُعد هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع ويجب إعادة فرض وقف إطلاق النار فورًا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل. ويجب أن يصل الغذاء والدواء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى جميع المدنيين المحتاجين. ويجب إطلاق سراح الرهائن وجميع المعتقلين تعسفيًا فورًا ودون قيد أو شرط.

وختمت المسؤولتان انه لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن النساء والفتيات اللواتي يُجوّعن ويُقصفن وتكمم أصواتهن. هؤلاء لسن فقط ضحايا، بل أرواح تُدمر في أماكن قيل لهن إنها توفر لهن الأمان. يجب احترام القانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاته.

ودعت المديرتان في المنظمتان الدوليتان الى حماية النساء والفتيات في غزة وشدن على ضرورة صون حقوقهن وكرامتهن - دون قيد أو شرط، ودون استثناء.