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قوات الاحتلال تقتحم بلدة الزاوية غرب سلفيت
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة الزاوية غرب سلفيت.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تمركزت وسط البلدة، وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق بهويات سائقيها.
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