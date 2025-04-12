  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الزاوية غرب سلفيت

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الزاوية غرب سلفيت

2025-04-12 06:12:47
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تمركزت وسط البلدة، وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق بهويات سائقيها.

MENAFN12042025000205011050ID1109421340

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث